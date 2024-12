Polscy skoczkowie nie tak wyobrażali sobie rozpoczęcie sezonu Pucharu Świata. Potwierdzeniem ich słabej formy była sobotnia rywalizacja w Wiśle. Najlepszy z naszych, czyli Paweł Wąsek, zajął dopiero 11. miejsce. Do drugiej serii awansowała za to czwórka, natomiast Kamil Stoch, Maciej Kot oraz Piotr Żyła zepsuli skoki i odpali po pierwszej odsłonie.

O której skoki narciarskie dzisiaj? Gdzie oglądać PŚ w Wiśle?

- No trzeba gonić, jak zawsze, nie? - zapytał Aleksander Zniszczoł w odpowiedzi na uwagę jednego z dziennikarzy, że świat uciekł. "A to nie wy kiedyś nadawaliście ton?" - dopytuje ten dziennikarz. "No tak, tak. Musimy poszukać rezerw. Może gdzieś coś będzie" - stwierdził skoczek, cytowany przez Łukasza Jachimiaka ze Sport.pl.

Poza Wąskiem w sobotę można było wyróżnić też Jakuba Wolnego, który był 29. i zdobył pierwsze punkty od marca 2022 roku. Ale pozostali skoczkowie rozczarowali, trzeba to powiedzieć wprost. Nieco odleciał za to Thomas Thurnbichler, który postanowił prawić im komplementy, a dodatkowo usprawiedliwić drugi słabszy skok Aleksandra Zniszczoła... zbyt dużą presją.

"Jeszcze raz: jeśli nasi skoczkowie robią jakieś kroki w dobrą stronę, to są to malutkie kroczki. A na pierwszym planie tego biało-czerwonego tła świetnie bawią się inni. I w niedzielę też tak będzie, choć Thurnbichler uważa, że ta niedziela to już może być dla nas, że wtedy dwaj jego ludzie mogą być w top 10, i że od tego momentu możemy przestać być tłem" - kontynuował Jachimiak.

Puchar Świata w Wiśle 08.12. O której dzisiaj skoki narciarskie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Szósty konkurs sezonu Pucharu Świata odbędzie się w niedzielę 8 grudnia. Kwalifikacje rozpoczną się o godz. 13:45, a na liście startowej pojawi się aż 66 zawodników, z czego dziewięciu Polaków. Na belce usiądą: Andrzej Stękała, Kacper Juroszek, Maciej Kot, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł oraz Paweł Wąsek.

Konkurs planowo ma wystartować o godz. 15:15. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzą Eurosport i Telewizja Polska. W internecie transmisja będzie dostępna również na platformach sport.tvp.pl oraz Max. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej.