Wielka rywalka Kowalczyk wróciła po ponad dwóch latach. Od razu taki wynik

Dekadę temu niemal cała sportowa Polska trzymała kciuki za Justynę Kowalczyk, która nie bez powodu nazywana była królową zimy. Mówimy wszakże o pięciokrotnej medalistce olimpijskiej - w tym dwukrotnie złotej, a także czterokrotnej zdobywczyni kryształowej kuli za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Wielki powrót legendy

Biegaczka z Limanowej w tamtym czasie rywalizowała z zawodniczkami z Norwegii - Marit Bjoergen i Therese Johaug, a ich nazwiska znane były w wielu polskich domach. Młodsza z tego duetu - Johaug - niedawno wróciła do sportowej rywalizacji.

To zawodniczka niezwykle utytułowana. Może się pochwalić czterema złotymi medalami igrzysk olimpijskich, aż 14 mistrzostwami świata i trzema kryształowymi kulami. W 2022 roku zakończyła karierę i chciała poświęcić się rodzinie. Nie wytrzymała jednak długo w postanowieniu odstawienia nart.

Kilka dni temu wystartowała w norweskiej inauguracji sezonu w Beitostoelen. Zdeklasowała rywalki na dystansie 10 km stylem klasycznym. Z równie dobrej strony pokazała się w fińskiej Ruce - inauguracji Pucharu Świata 2024/25.

Był to jej pierwszy występ w zawodach tej rangi od ponad dwóch lat. Efekt? Drugie miejsce tuż za plecami Szwedki Fridy Karlsson. Norweżka odgraża się, że to nie koniec. Chciałaby wystąpić w przyszłorocznych mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym, które od 26 lutego do 9 marca odbywać się będą w Trondheim. Można by rzec, że 36-latka jest prawdziwą specjalistką od tej imprezy. Przywiozła z MŚ aż 19 medali, w tym 14 złotych.