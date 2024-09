Justyna Kowalczyk podjęła decyzję. Zaskakujące ogłoszenie

Justyna Kowalczyk-Tekieli od dłuższego czasu nie jest aktywną zawodniczką. Mimo to niespodziewanie gruchnęła wieść, że szykuje się do powrotu na trasę narciarską. 41-latka wystartuje w prestiżowej imprezie we Włoszech, gdzie w przeszłości osiągnęła wielki sukces. Organizatorzy już potwierdzili start "wielokrotnej mistrzyni olimpijskiej i świata". Jednak na kolejny start Polki trzeba będzie trochę poczekać.

