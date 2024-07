Potężna inwestycja w Warszawie. Znany stadion zmieni się nie do poznania!

Tor łyżwiarski Stegny, który latem służy jako miejsce do jazdy na rolkach, funkcjonuje w Warszawie już od 1980 roku. Na przestrzeni lat niejednokrotnie odbywały się tam mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim, a miejsce to jest jednym z najważniejszych dla tego sportu w naszym kraju. Problem z nim jest rzecz jasna taki, że nie ma tam krytego dachu, więc jazda możliwa jest wyłącznie zimą przy odpowiednio niskich temperaturach. Wiosną czy latem to miejsce zmienia się w tor dla rolkarzy. Jednak to ma się wkrótce zmienić.

REKLAMA

Zobacz wideo Największe rozczarowanie Euro2024? "To nie był ten sam piłkarz, który czarował w lidze"

Tor Stegny dostanie nowe życie? Zyskają nie tylko łyżwiarze

Miasto Warszawa ma bowiem poważne plany względem tego miejsca. Zgodnie z założeniami miasta cały obiekt ma przejść generalny remont oraz modernizację. Zadaszona hala z profesjonalnym torem do łyżwiarstwa szybkiego i dodatkowym torem treningowym, dwa lodowiska o wymiarach 30 metrów na 60 metrów, trybuny dla fanów mogące pomieścić 4500 osób. Do tego rzecz jasna zaplecze szatniowo-treningowe oraz administracyjne, infrastruktura towarzysząca oraz parking na co najmniej 200 miejsc. Miłośnicy rolek nie będą poszkodowani, bo tor na 800 metrów długości im przeznaczony również jest częścią planu.

Wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska poinformowała za pośrednictwem portalu X, że ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy. Będzie on miał specjalną formułę nazwaną "zaprojektuj i wybuduj". Potencjalny wykonawca musi zatem sporządzić pełną dokumentację, uzyskać wszelkie pozwolenia związane z budową oraz, oczywiście już po wyborze, zrealizować projekt. Czas na składanie ofert upływa 27 sierpnia 2024 r..

Trzeci taki w Polsce

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nasi najlepsi łyżwiarze będą mogli korzystać z usług toru Stegny w 2028 roku. Jak informuje Renata Kaznowska, cały kompleks ma umożliwić również organizację profesjonalnych zawodów międzynarodowych. Innymi słowy, spełniać wszelkie wymagania światowych federacji łyżwiarstwa i hokeja, czyli International Skating Union (ISU) oraz International Ice Hockey Fedration (IIHF). Przypomnijmy, że projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki kwotą ponad 72 milionów złotych, o czym na początku roku informował minister Sławomir Nitras.

Przypomnijmy, że na ten moment jedynym krytym ośrodkiem łyżwiarskim w Polsce jest Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim. Z kolei na ten rok planowane jest otwarcie hali lodowej w Zakopanem, która powstaje od wiosny 2022 roku.