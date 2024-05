Alarm! Policja w siedzibie igrzysk olimpijskich

Wielkimi krokami zbliżają się letnie igrzyska olimpijskie w Paryżu, ale trwają również przygotowania do kolejnej wielkiej imprezy w zimie. Tym razem zimowe zmagania zawitają do Włoch, a konkretnie do Mediolanu i Cortiny d'Ampezzo. Na długo przed rywalizacją organizatorzy już mają problem - policja pojawiła się w ich siedzibie.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Sabalenka mówiła o Łukaszence

Policja w siedzibie igrzysk olimpijskich. Chodzi o potencjalne przekręty?

Associated Press informuje, że włoska policja finansowa Guardia di Finanza pojawiła się w siedzibie komitetu organizacyjnego igrzysk w Mediolanie i Guardia di Finanza. Nalot ma mieć związek z wykrytymi przez prokuraturę nieprawidłowościami, które muszą zostać wyjaśnione. Przeszukano również siedzibę firmy Orvieto, której powierzono opracowanie usług cyfrowych na igrzyska.

"Audyty koncentrują się na procedurach stosowanych przy wyborze dostawców technologii i sponsorów, a także przy zatrudnianiu pracowników funduszy. Wobec żadnego z obecnych menedżerów ani pracowników funduszu nie toczy się śledztwo" - informuje mediolańska prokuratura cytowana przez źródło.

"Corierre della Sera" donosi, że śledztwo dotyczy co najmniej trzech osób, a jedną z nich jest były dyrektor generalny komitetu Vincenzo Novari. Wobec niego prowadzone jest dochodzenie o rzekome przekupstwo i wypaczanie wolnego rynku. Obecne szefostwo komitetu wyraziło pełną gotowość do współpracy z policją oraz prokuraturą i ma być zdziwione zarzutami i akcją policji.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2026 roku w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się 6 lutego 2026 roku, a zakończą 22 lutego. Włosi już trzykrotnie organizowali imprezę tej rangi - w Cortina d’Ampezzo w1956 roku, w Calgary w 1988 roku i w Turynie w 2006 roku.