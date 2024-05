Wielki powrót Marit Bjoergen do kadry. "Nie spodziewałam się, że to nadejdzie"

Przed laty Marit Bjoergen była główną rywalką Justyny Kowalczyk na biegowych trasach. Ich rywalizacja wzbudzała emocje nie tylko w Polsce i Norwegii, ale też na całym świecie. Bjoergen ma na koncie osiem złotych medali olimpijskich, 18 tytułów mistrzyni świata oraz cztery Kryształowe Kule za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Marit Bjoergen dołącza do sztabu reprezentacji Norwegii!

Bjoergen w 2018 roku zakończyła sportową karierę. Teraz czeka ją nowa rola w biegach narciarskich. Jak donosi dziennik "VG" utytułowana biegaczka dołączyła do sztabu szkoleniowego żeńskiej reprezentacji Norwegii w biegach.

Trener Ulf Morten Aune potwierdził, że Marit Bjoergen została jego asystentką. Oprócz 44-latki do sztabu dołączył także Pal Gunnar Mikkelsplass - były biegacz. Ich zatrudnienie to pokłosie odejścia z kadry byłego asystenta Stiga Kveena.

- Nie spodziewałam się, że to nadejdzie. Ale kiedy dostałam szansę i ofertę, muszę powiedzieć, że poczułam mrowienie w żołądku i musiała przyjąć- powiedziała Bjoergen na łamach portalu "VG" i dodała: - Nie mam żadnego doświadczenia, powinnam i muszę być pokorna. Myślę jednak, że może to być trochę zdrowe i dobre, aby wprowadzić to również do pracy z kadrą.

W przyszłym roku w Norwegii odbędą się mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym i to będzie docelowa impreza kadry biegaczek. - Wygrałam mistrzostwa na ojczystej ziemi, więc mam doświadczenie - przyznała 44-latka, która teraz będzie współpracować m.in. ze swoimi byłymi koleżankami z tras.