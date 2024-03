Absolutny geniusz. Był 19., wykonał zakazany skok i zdobył medal MŚ

23-letni Francuz pochodzenia maurytyjskiego, Adam Siao Him Fa, to aktualny mistrz Europy w łyżwiarstwie figurowym z tego roku, a jednocześnie łyżwiarz bardzo niesforny. Dlaczego? Otóż francuski zawodnik wykonuje na lodowisku zakazane od 48 lat przez światową federację salto w tył i niczego sobie nie robi z tego, że za ten skok odejmuje mu się punkty.

REKLAMA

Zobacz wideo Anze Lanisek otrzymał od Dudy odznaczenie państwowe. Prezydent pojawił się pod skocznią w Planicy

Adam Siao Him Fa znów wykonał zakazany skok, a i tak zaliczył fantastyczny awans na MŚ

W rywalizacji solistów na mistrzostwach świata Adam Siao Him Fa zawalił program krótki. Z notą 77.49 mistrz Europy zajmował dopiero 19. miejsce ze stratą ponad 28 punktów do podium. Mało tego, Siao Him Fa mógł w ogóle nie zakwalifikować się do programu dowolnego - nad 25. zawodnikiem miał tylko pięć punktów przewagi.

Jednakże program dowolny w wykonaniu 23-letniego Francuza był absolutnie fantastyczny i to mimo faktu, że, a jakże!, wykonał on salto w tył, za co odjęto mu dwa punkty. To jednak nie przeszkodziło mu zaliczyć ogromnego awansu w klasyfikacji generalnej. Jego nota 206.90 była drugim wynikiem w programie dowolnym, a z wynikiem łącznym 284.39 awansował z dziewiętnastej na trzecią pozycję, zdobywając brązowy medal!

Występ Adama Siao Him Fa w programie dowolnym można obejrzeć poniżej:

Złoto dla Ilii Malinina z rekordem świata i poczwórnym axlem

Występ Adama Siao Him Fa to niejedyne wydarzenie w trakcie rywalizacji solistów. Fantastyczny 19-letni Amerykanin Ilia Malinin zdobył złoty medal z wynikiem 333.76, bijąc rekord świata w programie dowolnym z notą 222.79.

Amerykanin jest pierwszym zawodnikiem w historii łyżwiarstwa figurowego, który wykonał poczwórnego axla. Miało to miejsce dwa lata temu, gdy Malinin miał zaledwie 17 lat. W Montrealu w programie dowolnym powtórzył ten skok.

Srebrny medal przypadł Japończykowi Yumie Kagiyamie z notą 309.65. Największym przegranym tej rywalizacji jest jego rodak Shoma Uno, który prowadził po programie krótkim, a mimo to słaby program dowolny w jego wykonaniu sprawił, że z notą 280.85 zakończył zawody na czwartym miejscu.