Andrzej Duda jest wielkim fanem jazdy na nartach. W związku z tym od lat bierze udział w charytatywnym slalomie organizowanym na rzecz fundacji Handicap Zakopane. W niedzielę odbył się on już po raz dziesiąty, a wyjątkową edycję uroczyście otworzył prezydent. - To dla mnie ogromny zaszczyt i przyjemność - powiedział, a następnie skierował kilka słow do sportowców z niepełnosprawnościami. Przekazał też przedmioty na aukcję na rzecz fundacji.

3 screen z https://twitter.com/prezydentpl/status/1761686053235069011 / screen z https://twitter.com/24tp_pl/status/1761695873275248782 Otwórz galerię Na Gazeta.pl