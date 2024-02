Mają dość! Osiem państw zbuntowało się przeciwko FIS. Początek rozpadu?

Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS) popadła w poważne tarapaty. Kilka miesięcy temu ogłosiła, że planuję doprowadzić do centralizacji procesu sprzedaży praw rynkowych do zawodów Pucharu Świata, co nie spodobało się ośmiu krajom. Te utworzyły własną koalicję i postawiły warunki FIS. Jak donosi portal nrk.no, jeśli organizacja nie weźmie ich pod uwagę, to może dojść do rozłamu i odejścia czołowych zawodników.

