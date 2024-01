Groza w Pucharze Świata. Helikopter zabrał legendę do szpitala [WIDEO]

O godzinie 9:00 w Cortinie d'Ampezzo rozpoczęły się zawody w zjeździe kobiet w ramach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Jedną z faworytek do podium była Mikaela Shiffrin, liderka klasyfikacji generalnej, która w tabeli zjazdu zajmuje siódmą pozycję. Niestety, Amerykanka w trakcie swojego przejazdu wypadła z trasy.

REKLAMA

Zobacz wideo Hurkacz trafił najlepiej, jak mógł. "To jest na plus dla Huberta"

PŚ w narciarstwie alpejskim. Poważny wypadek Mikaeli Shiffrin w trakcie zjazdu. Helikopter zabrał ją do szpitala

Mikaela Shiffrin straciła równowagę już na początku trasy po jednym z wyskoków. Narciarka nie była już w stanie skręcić, czy też wyhamować i z impetem uderzyła w siatki okalające trasę. Pierwsze chwile po wypadku wyglądały bardzo niepokojąco. Siła uderzenia była duża, a Amerykanka przez moment nie ruszała się i nie było nawet wiadomo, czy jest przytomna.

- Oj duży błąd. Leży Mikaela. Ojojoj powykręcane tam nogi. Ona wypowiadała się o tych przeciążeniach, o tych kontuzjach, jak ciężki jest ten styczeń. No i nie podnosi się, źle to wyglądało - komentowali to zdarzenie komentatorzy polskiego Eurosportu.

Służby medyczne, które się przy niej pojawiły, przez kilka minut opatrywały ją i udzielały pomocy. Dopiero po dłuższej chwili Shiffrin była w stanie wstać i samodzielnie, choć mocno kulejąc, dotarła do helikoptera, który zabrał ją do szpitala.

Shiffrin jest jedną z najlepszych alpejek w historii. Wygrała zawody Pucharu Świata 95 razy w karierze i jest pod tym względem rekordzistką, biorąc pod uwagę rywalizacje zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Na ten moment nie wiadomo, jak poważnej kontuzji doznała, w związku z tym pod znakiem zapytania stoi jej dalszy udział w tym sezonie.

Warto podkreślić, że Shiffrin ma aktualnie 1 209 punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, co daje jej przewagę aż 407 punktów nad drugą Petrą Vlhovą, która także zaliczyła niedawno poważny upadek i już nie wystartuje tej zimy. To oznacza szansę dla trzeciej Lary Gut-Behrami, która uzbierała do tej pory 789 punktów. Szwajcarka musiałaby jednak prezentować się bardzo równo do końca sezonu, gdzie pozostało jeszcze osiem weekendów rywalizacji, wyłączając ten trwający w Cortinie d'Ampezzo.

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA].