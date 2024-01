Dramatyczne chwile podczas zawodów. Zapadła martwa cisza. "Widziałem wiele" [WIDEO]

W szwajcarskim mieście Wengen trwa Puchar Świata w narciarstwie alpejskim. Jednym z uczestników jest Aleksander Aamodt Kilde. Norweski zawodnik zdobywał srebrny i brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Pekinie. To także wicemistrz świata oraz zdobywca Pucharu Świata. W sobotę 13 stycznia jego kariera została zagrożona przez straszliwy wypadek, który mógł zakończyć się tragicznie.

Koszmarny wypadek w narciarstwie alpejskim. "Taki widok to coś, co naprawdę wpływa na człowieka"

W pewnym momencie Aamodt Kilde wypadł z ostrego zakrętu, po czym wylądował na odgradzającej trasę siatce zabezpieczającej. Na szwajcarskim obiekcie zapadła grobowa cisza. Do poszkodowanego szybko podbiegły służby medyczne, które stwierdziły, że niezbędne jest wezwanie helikoptera. 31-latek błyskawicznie został przetransportowany do szpitala Bernie.

"Widziałem wiele brzydkich upadków. Taki widok to coś, co naprawdę wpływa na człowieka. To jest druga strona medalu w naszym sporcie" - mówił w wywiadzie dla Viaplay menedżer Claus Ryste. Początkowe spekulacje zakładały, że Norweg mógł złamać podudzie i uszkodzić więzadła krzyżowe. Na szczęście lekarz norweskiej kadry zdementował te plotki. "Aleksander ma zwichnięte ramię i rozciętą łydkę. Nie ma żadnych złamań, ale jest posiniaczony. Kilde jest w dobrych rękach w szpitalu w Bernie" - przekazał Marc Jacob Strauss w komunikacie prasowym.

W niedzielny poranek sam Aleksander Aamodt Kilde opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Towarzyszyła mu partnerka Mikaela Shiffrin. "Trafiłem tutaj i opiekuje się mną jedyna i niepowtarzalna Mikaela Shiffrin. Już jestem zszyty. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. Jestem wdzięczny za wyrazy miłości i wsparcia. Ten sport bywa brutalny, ale i tak go kocham" - napisał narciarz. Na fotografii widać, że jego twarz jest nieco posiniaczona, jednak mimo to 31-latkowi nie brakowało uśmiechu.

FIS w ogniu krytyki. "Jest tego wszystkiego za dużo"

Wypadek Aamodta Kilde'a to kolejny taki incydent w narciarstwie alpejskim, który miał miejsce w ciągu ostatnich dni. Ostatnio w Wangen na trasie supergiganta kraksę zaliczył także Alexis Pinturault. Z tego powodu tamtejsze środowisko mocno krytykuje Międzynarodową Federację Narciarską i Snowboardową (FIS) za natłok zawodów.

"Mam nadzieję, że to już ostatni raz. Nigdy więcej trzech wyścigów z rzędu [...] To najcięższe zawody w roku. Bezpieczeństwo i zdrowie biegaczy muszą być na pierwszym miejscu" - grzmiał w wywiadzie dla Viaplay szwajcarski narciarz Marco Odermatt. "Dzisiaj czujemy w kościach, że jest tego wszystkiego za dużo. I nie chodzi tylko o Aleksandra. Być może przekroczyliśmy granicę. Nie chcemy tych kontuzji, więc musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby ich uniknąć" - dodał w rozmowie dla NRK wspomniany Claus Ryste.