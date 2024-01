Uznany olimpijczyk oskarżony o gwałt. Wstrząsający opis zbrodni

34-letni Nikolaj Sorensen to duński łyżwiarz figurowy, który dziś reprezentuje Kanadę. A to dlatego, że jego partnerka Laurence Fournier Beaudry nie mogła wystąpić w 2018 roku w Pjongczangu jako Dunka, bo duńskie prawo wymagało 10-letniego pobytu w celu naturalizacji i nie zrobiono dla niej wyjątku. Sorensen wybrał więc Kanadę i nawet został jej mistrzem w 2023 roku. Wcześniej czterokrotnie został mistrzem Danii (2010, 2014, 2015, 2018), ale nie piszemy o nim ze względów sportowych. Niestety.

REKLAMA

Zobacz wideo Amp futbol w Kosowie. Większość zawodników straciła kończyny w wyniku konfliktu zbrojnego

Jak informuje "USA Today", łyżwiarz został oskarżony o molestowanie seksualne, które miało mieć miejsce w 2012 roku.

"Kanadyjskie biuro komisarza ds. uczciwości sportowej prowadzi śledztwo w związku z domniemaną napaścią seksualną na amerykańską trenerkę łyżwiarstwa figurowego i byłą łyżwiarkę. Dokumenty, które otrzymała redakcja "USA Today", informują, że kobieta, wówczas 22-letnia, powiedziała, że Sorensen, przytrzymał ją wbrew jej woli na łóżku w trakcie imprezy, która miała miejsce niedaleko Hartford w stanie Connecticut" - czytamy w artykule amerykańskiego dziennika.

Wstrząsające zeznania przeciwko Sorensenowi

W tekście znajduje się więcej szczegółów:

- Przycisnął mi lewą ręką obojczyk do łóżka. Tak mocno, że z trudem łapałam powietrze. Niemal nie mogłam oddychać, gdy wsadził swojego penisa do mojej pochwy i zakrył mi prawą ręką usta. Cały czas z trudem oddychałam, więc bałam się o swoje życie. I nagle pozwoliłam mojemu ciału zwiotczeć, gdy leżałam, a on mnie gwałcił - opisywała ten przerażający moment Amerykanka.

Kobieta nie została zidentyfikowana, ponieważ dziennikarze nie opublikowali nazwiska ofiary domniemanego wykorzystywania seksualnego. Nie poznaliśmy też stanowiska Sorensena w tej sprawie.

"Wielokrotne próby skontaktowania się z Sorensenem za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, jego trenera i agencji, która go reprezentuje, pozostały bez odpowiedzi" - czytamy w artykule "USA Today".