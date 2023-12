"Pupilka Putina" przekroczyła kolejną granicę żenady. Nie wie, co to wstyd

Wojna w Ukrainie trwa już od niespełna dwóch lat, a brutalne ataki Rosjan wydają się nie mieć końca. W związku z tym wiele organizacji sportowych wykluczyło obywateli Władimira Putina z rywalizacji. Tak postąpił m.in. FIS, dlatego też udziału w zawodach nie może brać Weronika Stiepanowa. Mimo wszystko rosyjska biegaczka narciarska nie próżnuje i nie daje o sobie zapomnieć. Nie chodzi jednak o wyniki sportowe, a o kontrowersyjne wypowiedzi na temat dyktatora. Kilka dni temu przekroczyła kolejną granicę żenady.

Weronika Stiepanowa przeszła samą siebie. Pochwaliła rodaków za dołączenie do... "Drużyny Putina"

Stiepanowa opublikowała wymowny post na Instagramie, w którym po raz kolejny zadeklarowała oddanie Władimirowi Putinowi. Zapewniła, że nie osiąga z tego tytułu żadnych korzyści materialnych, ale mimo to nie zamierza milczeć w sprawach państwowych.

"Jestem sportsmenką. Mam 22 lata i wiem, że do dopiero początek mojej kariery. Wszystkie korzyści, które do tej pory uzyskałam, zależały od moich sukcesów sportowych, a nie od liczby moich wypowiedzi. Ale nie zamierzam milczeć i nie będę tego robić, teraz kiedy to właśnie decyduje się o losie Rosji. Taki jest los słabych i niepewnych siebie. Jestem dumna z bycia biegaczką narciarską. Mam w końcu dobrych przywódców i starszych towarzyszy. Jestem również dumna z tego, że Rosja ma takiego prezydenta jak Putin. Mamy rację, jesteśmy silniejsi i na pewno wygramy!" - podkreśliła. Dodała też wymowne zdjęcie, na którym pozuje do kalendarza z... dyktatorem.

Na tym nie koniec. Stiepanowa wyraziła zadowolenie z faktu, że w ostatnim czasie do "Drużyny Putina" dołączyli inni wielcy sportowcy. Mowa o legendarnej biegaczce narciarskiej Jelenie Wialbe, a także biegaczu narciarskim Aleksandrze Legkowie. To właśnie im głównie poświęciła post.

"Wialbe to niezwykle rzadki przypadek wielkiej sportsmenki, która stała się wspaniałą liderką. Kto ma chociaż trochę mózgu, zrozumie, że odrodzenie rosyjskich nart jest głównie jej zasługą. Legkow z kolei od dawna występuje w roli naszego nieformalnego kapitana i przywódcy. (...) Wspomniani sportowcy są rzadką rasą triumfatorów, którym udaje się zwyciężyć w każdym konkursie. A teraz otwarcie popierają prezydenta kraju" - pisała.

To nie pierwsze słowa poparcia ze strony Stiepanowej dla Putina

To kolejny raz, kiedy Stiepanowa próbowała się przypodobać Putinowi i jego poplecznikom. W maju 2023 roku pojawiła się na obchodach Dnia Zwycięstwa na placu Czerwonym w Moskwie, a następnie dodała wymowny wpis. Opublikowała zdjęcie, na którym pozowała w czapce z motywem sierpa i młota, a więc symbolami ZSRR. "Dzisiaj zobaczyłam prawdziwą elitę kraju. Miałam zaszczyt być na Paradzie Zwycięstwa na Placu Czerwonym. Nie mamy innych elit!" - pisała.

Weronika Stiepanowa w 2019 i 2020 roku zdobywała medale mistrzostw świata juniorów, a w 2022 roku wywalczyła złoto w sztafecie biegów narciarskich na igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Jej karierę przerwała wojna.