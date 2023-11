Rekord skoczni w Ruce! "Kobayashi zrobił tylko wielkie oczy i rzucił 'incredible'" [WIDEO]

Jarl Magnus Riiber to norweski dwuboista. W kombinacji norweskiej należy do najlepszych na świecie. Czterokrotnie zdobył Puchar Świata w tej dyscyplinie i jest też srebrnym medalistą olimpijskim z 2018 roku. W przeszłości był też skoczkiem, ale od sezonu 2013/14 poświęca się niemal wyłącznie dwubojowi.

Rekord w Ruce pobity. Dwa razy jednego dnia! Genialny Jarl Magnus Riiber

Od 2022 roku rekord skoczni w Ruce należy do Halvora Egnera Graneruda, który w kwalifikacjach do konkursu skoczył na odległość 150,5 metra. W przeszłości lepszy wynik osiągali na treningach Sigurd Pettersen i Johann Andre Forfang, którzy uzyskali wynik 152 metrów. To nie ma jednak znaczenia, bo rezultat Jarla Magnusa Riibera był lepszy od każdego z nich!

Już w serii próbnej wynik Riibera był lepszy od tego, który osiągnął Granerud - norweski kombinator skoczył na odległość 151 metrów. W trakcie zawodów jeszcze się poprawił i to o ponad dwa metry! Tym razem jego wynik wyniósł aż 153,5 metrów.

Pod wrażeniem tego wyczynu byli też skoczkowie. Dziennikarz Eurosportu Kacper Merk zdradził reakcję Ryoyu Kobayashiego.

"Kolega Riiber właśnie skoczył 153.5 metra. Ryoyu Kobayashi zrobił tylko wielkie oczy i rzucił 'incredible'" - napisał dziennikarz w serwisie X (dawniej Twitter).

Jarl Magnus Riiber ostatecznie wygrał konkurs, co biorąc pod uwagę jego wyczyn, nie było żadną niespodzianką. Drugi Johannes Lamparter miał wynik 134,5 metrów. Najlepszy po Riiberze wynik w skokach zanotował Franz-Josef Rehrl, który skoczył na odległość 140 metrów.