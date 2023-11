Marketingowy chwyt Rosjan. Organizują zawody "międzynarodowe"

Choć Rosjanie robią wiele, żeby wrócić do światowego sportu - i czasem im się to udaje - to wiele federacji wciąż nie dopuszcza ich do startu w zawodach. Jedną z nich jest Międzynarodowa Unia Biathlonowa. Te obostrzenia postanowili ominąć, tworząc swój własny cykl zawodów. Uśmiech politowania wzbudza wybrana przez nich nazwa. Teraz szukają chętnych do rywalizacji.

