Polski skoczek usłyszał, że musi schudnąć. "To była lekcja pokory"

Do startu sezonu 2023/24 w skokach narciarskich zostały tylko dwa tygodnie. Już wiadomo, że w Ruce Polskę reprezentować będzie pięciu zawodników - Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Daleko do kadry ma z kolei choćby Jan Habdas, który latem zawodził. Dodatkowo ma problemy z wagą, co nie wpływa korzystnie na jego karierę. O problemach opowiedział w rozmowie z TVP Sport.

3 Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl