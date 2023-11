U Norwegów nagle zrobiło się nieprzyjemnie. Granerud reaguje

W ostatnim czasie w norweskiej federacji narciarskiej trwa niemały kryzys. Wielkie gwiazdy są skonfliktowane z władzami związku, a prawdziwa gwiazda slalomu - Lucas Braathen - ogłosiła zakończenie kariery. To jednak nie koniec problemów w Skandynawii. Norweskie skoki narciarskie notują spory deficyt jeśli chodzi o finanse oraz łowienie nowych talentów.

Halvor Egner Granerud zabrał głos ws. problemów federacji. Stanowcze stanowisko

Kilka tygodni temu Clas Brede Brathen, czyli dyrektor skoków narciarskich w reprezentacji Norwegii, stwierdził, że dobrym rozwiązaniem byłoby odłączenie się skoków od norweskiej federacji narciarskiej. Za główne powody podawał m.in. kwestie finansowe. Takie rozwiązanie nie jest jednak możliwe - gdyby norwescy skoczkowie odłączyli się od związku, nie mogliby startować na arenie międzynarodowej.

Skoki narciarskie w Norwegii zaczynają mieć coraz większe problemy przede wszystkim ze względu na to... że jest to sport dość "mały". Tak czytamy w dzienniku "Dagbladet", który ujawnia szczegóły sprawy. Według dziennikarzy niedość, że skoki straciły około 2/3 wszystkich trenujących dzieci w kraju, to jeszcze zyski finansowe się nie powiększały. To sprawiło, że dziś norweskie skoki są w niemałym kryzysie. Jednak nie sportowym, bo tam ostatni rok obfitował w sukcesy.

Głos w sprawie zabrał także najlepszy skoczek minionej zimy - Halvor Egner Granerud. Zdaniem zawodnika podział nie byłby niczym dobrym ani pomocnym dla reprezentacji. Zdobywca Kryształowej Kuli skomentował także niedawne zakończenie kariery przez Braathena, którego głównym powodem były kwestie finansowe. - Nie rozumiem. W moich oczach on traci najwięcej przechodząc na emeryturę - ocenił w rozmowie z TV 2.

To kolejny raz kiedy Granerud uderzył w innego sportowca. Kilka dni temu w mediach wypowiedział się na temat "wewnętrznych wrogów". Jak się okazało, był to prawdopodobnie ukryty cios w Johannesa Klaebo, który przestał być członkiem federacji. Słowa poniosły się nie tylko w całej Norwegii, ale też na świecie.

Inauguracja sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich zaplanowana jest na 24 listopada w fińskiej Ruce. Wówczas odbędą się kwalifikacje i treningi do pierwszego konkursu indywidualnego, który odbędzie się dzień później.