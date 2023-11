Polska medalistka MŚ wstrzymała karierę. A teraz jasna deklaracja

Podczas mistrzostw świata w gruzińskim Bakuriani w slalomie gigancie równoległym Aleksandra Król-Walas osiągnęła wielki sukces. O brązowy medal Polka walczyła z Lucią Dalmasso, z którą wygrała o 0,23 sekundy, dzięki czemu ostatecznie stanęła na trzecim miejscu podium. - W końcu spełniłam marzenia. To taka wisienka na torcie. Przecież tyle razy zapowiadałam medal, a dopiero teraz to zrobiłam. Wcześniej zawsze coś mi przeszkadzało. Teraz jednak go mam! Dla mnie ten brąz jest jak złoto - mówiła w wywiadzie dla Interii Sport.

Aleksandra Król-Walas wróci do snowboardu? Jasna deklaracja

Potem przyszedł czas na wesele oraz planowanie rodziny. W czerwcu tego roku Król-Walas wyszła za mąż, a na góralskiej uroczystości w Bukowinie Tatrzańskiej pojawiło się aż 400 gości. Następnie snowboardzistka za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że spodziewa się dziecka.

- Taki mieliśmy plan. Daliśmy sobie ramy czasowe, kiedy możemy się starać o dziecko i kiedy byłoby najlepiej. Wyszło idealnie, bo młoda urodzi się na początku stycznia. Jest dużo czasu na powrót do Pucharu Świata w kolejnym sezonie. Ten sezon jest bez mistrzostw świata, bez kwalifikacji olimpijskich. Wiedzieliśmy, że możemy się starać. Udało się i już nie mogę się doczekać córeczki - mówiła zawodniczka w wywiadzie dla RMF FM.

Obecnie wszystko wskazuje na to, że Aleksandra Król-Walas w przyszłości wróci do sportu. W obszernej rozmowie z TVP Sport przyznała, że nawet mąż sugeruje jej przedwczesny powrót na deskę, jednak snowboardzistka woli dać sobie trochę więcej czasu. - Przestanę jeździć, gdy snowboard przestanie mi dawać radość. Mąż bardzo mnie wspiera. Nie czuję ograniczeń z jego strony. Sam żartował: "Dawaj, szybko, może już w kwietniu wrócisz do jazdy!". Nie będę jednak ryzykować. Podejmę decyzję na spokojnie. Mam duże wsparcie rodziny - zdradziła Król-Walas.

- Tęsknie już za deską. Wstępnie będę pauzowała tylko przez jeden sezon. Do kolejnego przygotowania pójdą pełną parą. Celem są igrzyska. Walczę o nie i marzenia - dodała.

Ciąża wyklucza treningi na desce? Nic bardziej mylnego

Ponadto Aleksandra Król-Walas ujawniła, że pomimo ciąży nie przestała trenować, choć cały czas jej stan zdrowia monitorują lekarze. - Bardzo o mnie dbają. Ćwiczenia nie mogą być zbyt intensywne. Pilnuję tętna. Nie mogę też dźwigać ciężarów. Przygotowuję ciało do porodu. Chcę potem móc płynnie wrócić - powiedziała snowboardzistka.