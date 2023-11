Wielka rywalka Kowalczyk przeszła przez piekło. "Próbowałam wymusić wymioty"

Charlotte Kalla zadebiutowała w Pucharze Świata w marcu 2006 roku, zdobywając od razu premierowe punkty. Z czasem dobiła się do światowej czołówki, której nie opuszczała przez wiele lat. Jej ulubionym dystansem był bieg na 10 km techniką dowolną, w której wywalczyła mistrzostwo olimpijskie (2010) i mistrzostwo świata (2015). Łącznie ma w dorobku dziewięć krążków olimpijskich, w tym trzy złote, oraz aż 13 medali czempionatu globu (również trzy złote). Utytułowana Szwedka w 2022 roku postanowiła zakończyć sportową karierę.

Charlotte Kalla przez wiele lat ukrywała ogromny dramat. Usłyszała, że jest "dość pulchna"

Teraz Kalla przypomniała się fanom biegów narciarskich. Wszystko za sprawą wydanej 31 października autobiografii o tytule "Shame on the One Who Goes Around". Pośród licznych opowieści Szwedki z czasów 16-letniej kariery znalazły się dramatyczne wspomnienia z czasów, kiedy rozpoczynała przygodę ze sportem. "To naprawdę niesamowite, że udało ci się zdobyć złoto mistrzostw świata juniorów. Byłaś wtedy dość pulchna" - usłyszała od jednej z bliskich osób po wywalczeniu mistrzostwa świata juniorów w 2007 roku.

Słowa te okazały się początkiem walki Kalli z własnym organizmem. 36-latka zaczęła skupiać się na tym, że ma inną budowę ciała od rywalek, które były wyraźnie szczuplejsze. To dało jej mobilizację do pracy nad sylwetką, która momentami zbaczała na niepokojący tor. W tym kontekście nawiązała do sytuacji, która miała miejsce w trakcie powrotu z odwiedzin u siostry. "Nigdy wcześniej nie próbowałam wymusić wymiotów. Wstydziłam się, że o tym pomyślałam. Przejście od tego momentu do działania było krokiem, którego nie sądziłam, że podejmę. Fakt, że i mnie się nie udało, sprawił, że moje odczucia stały się jeszcze dziwniejsze" - wspomina.

"Wyczerpana wsiadłam do samochodu i spojrzałam w lusterko wsteczne. Było coś dziwnego w moim spojrzeniu. Moje oczy były czerwone, ponieważ tak mocno się wysilałam, kiedy próbowałam zwymiotować, że naczynia krwionośne pękły. Jeszcze bardziej się wstydziłam, mając nadzieję, że nikt tego nie zobaczy" - podsumowała.

Marit Bjoergen reaguje na wstrząsające wspomnienia Kalli. "To bardzo smutne"

Bolesne wspomnienia Kalli wywołały ogromne poruszenie u Marit Bjoergen. Norweżka, która ma w dorobku osiem złotych medali olimpijskich, nie kryła ogromnego zaskoczenia po usłyszeniu o traumatycznych chwilach w życiu byłej rywalki z tras. "Właściwie mam zdjęcia, na których była bardzo pewna siebie i cieszyła się sportem. Miałam takie przeczucie, więc muszę powiedzieć, że jestem trochę zszokowana i myślę, że to bardzo smutne. To wszystko" - podsumowała w rozmowie z NKR.