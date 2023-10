Marko Mily nie żyje. Tragiczna śmierć byłego zawodnika polskiej ligi

Tragiczne doniesienia dotarły we wtorkowe popołudnie z czeskich i słowach mediów. Poinformowały one, że w sobotnie popołudnie w wieku 54 lat były bramkarz hokejowy, a później trener bramkarzy Marko Mily popełnił samobójstwo. W trakcie kariery zawodniczej był zawodnikiem Podhala Nowy Targ (1999-2000), a w latach 2011-2012 i od sierpnia 2013 do 2014 roku był trenerem bramkarzy w Ciarko Sanok.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Jędrzejczyk: Chodziłam z chłopakami na randki po walkach i mówiłam: "Przepraszam, bo wiem, że ludzie na ciebie dziwnie patrzą"

Marko Mily popełnił samobójstwo. Został pożegnany przez były klub

Marko Mily podjął świadomą decyzję o popełnieniu samobójstwa. W sobotnie popołudnie usiadł na torach kolejowych we wsi Haniska koło Preszowa, zatkał uszy i czekał na śmierć, która przyszła wraz z nadjechaniem pociągu towarowego. Maszynista używał znaków ostrzegawczych i próbował wyhamować maszynę, ale na próżno. Były hokeista zginął na miejscu, a ruch w pobliżu miejsca wypadku był wstrzymany przez dwie godziny.

"Z sercami pełnymi smutku zawiadamiamy, że w wieku 54 lat odszedł na zawsze ojciec, mąż, trener, wspaniały przyjaciel i wspaniały człowiek Marko Mily. Zapamiętamy go na zawsze jako wiecznie uśmiechniętego i pracowitego bramkarza oraz trenera, który przekazał bogate doświadczenie drużynie A i młodzieży. Marko stał przy klubie nawet w czasach koronowirusa i wykonał tutaj niezwykle cenną pracę" – czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej klubu HC Kosice.

Wraz z zespołem HC Kosice w trakcie kariery zawodniczej sięgał po mistrzostwo i wicemistrzostwo Słowacji oraz Puchar Kontynentalny. Za to jako trener bramkarzy wygrał mistrzostwo i Puchar Polski z Ciarko Sanok.