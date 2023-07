Justyna Kowalczyk sprawiła, że łzy cisną się do oczu. Zacytowała słowa piosenki

Justyna Kowalczyk-Tekieli przeżywa życiową tragedię. 17 maja w Alpach Szwajcarskich zginął jej mąż Kacper Tekieli. Alpinistę w trakcie wyprawy na Jungfrau zabrała lawina. Dzień później odnaleziono jego ciało. Pogrzeb odbył się 30 maja w Gdańsku. To właśnie w jego trakcie była biegaczka narciarska zapowiedziała, że pamięć męża uczci w wyjątkowy sposób.

Ta piosenka towarzyszyła Justynie Kowalczyk. Smutne słowa

Fragment swojej przemowy umieściła w mediach społecznościowych - Będziemy żyć, jak nauczył nas Kacper. Pełnią. Będziemy zwiedzać świat i zdobywać szczyty. Będziemy na każdą minutę zachłanni jak on. (...) Przyznaję mu rację: życie jest za krótkie, by się pierdołami przejmować - stwierdziła. Słowa szybko zaczęła zamieniać w czyny. Wraz ze swoim małym synkiem Hugo zaczęła odbywać wędrówki po górach. Najpierw udała się w Tatry, a później wyjechała do Grecji.

Tym razem Kowalczyk ponownie jest w Tatrach. Podzieliła się więc ze swoimi obserwującymi na Instagramie widokami z Doliny Jaworowej, znajdującej się po słowackiej stronie pasma.

Z kolei na InstaStories zamieściła zdjęcie z Lodowej Przełęczy. Myślami sportsmenka nadal jest jednak przy mężu, dlatego fotografii towarzyszył utwór szwedzkiej wokalistki Emilii pt. "Big Big World" z 1998 r. Kowalczyk wyróżniła znamienny, poruszający fragment: "Jestem dużą, dużą dziewczyną żyjącą w wielkim, wielkim świecie. Nie będzie to wielka, wielka rzecz, jeśli mnie opuścisz, ale naprawdę, naprawdę czuję, że naprawdę, naprawdę będę tęsknić za tobą".

Justyna Kowalczyk i Kacper Tekieli pobrali się pod koniec września 2020 r. Rok później na świat przyszedł ich syn Hugo. Parę w ogromnej mierze połączyła miłość do gór.