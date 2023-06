Pierwszy taki obiekt w Polsce. Dołączymy do elity. Inwestycja za 150 mln zł

Polscy saneczkarze zajmowali punktowane miejsca na igrzyskach olimpijskich w Vancouver 2010, Soczi 2014, w Pjongczangu 2018 czy też w Pekinie 2022. Na imprezie w Chinach naszą drużynę wyprzedzili Niemcy, Austriacy, Łotysze, Rosyjski Komitet Olimpijski, Włosi, Kanadyjczycy i Amerykanie. "Ale wszyscy wymienieni rywale nie są ludźmi bezdomnymi. A nasi saneczkarze, niestety, tak" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. Chodzi o brak toru w Polsce, na którym reprezentacja mogłaby przygotowywać się do zawodów. W przeszłości planowano wybudowanie lodowej rynny, ale póki co nie zrealizowano obietnic.

Burmistrz Krynicy-Zdrój ujawnia. Pierwszy taki tor w Polsce

Teraz w sprawie może dojść do przełomu, o czym w rozmowie z Interią opowiedział Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdrój. Okazuje się, że miasto zakupiło już ostatnią działkę i wkrótce rozpocznie proces planowania budowy sztucznie mrożonego toru dla saneczkarstwa, bobsleju i skeletonu.

- Jesteśmy właśnie w trakcie procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To potrwa pewnie jeszcze około roku. W połowie 2024 roku powinniśmy mieć uchwalony plan, który będzie podstawą do sporządzenia projektu budowlanego i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. To skomplikowana budowla, więc zakładam, że sporządzenie projektu zajmie czas do połowy 2025 roku. Jakiekolwiek wbicie łopaty pod budowę powinno zatem, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, nastąpić w 2026 roku - powiedział burmistrz.

Działacz ujawnił też koszt inwestycji. Okazuje się, że pochłonie ona około 150 mln złotych. Tor ma być przystosowany do międzynarodowej rywalizacji, by mogły odbywać się na nim zawody Pucharu Świata. Dzięki temu koszty budowy powinny, choć częściowo się zwrócić.

- Na ten tor czeka nie tylko Polska, ale też wiele krajów z Europy Środkowo-Wschodniej. (...) Po budowie będzie pracował na siebie. Obowiązkowo będą musiały na nim odbywać się zawody Pucharu Świata, a to będzie się wiązać ze zgrupowaniami kadr z całego świata w Krynicy-Zdroju. To byłby niesamowity bodziec dla miasta - zakończył. Burmistrz zaprezentował też na Facebooku przebieg toru na Górze Iwonka.

Rywale już mają taki tor. Polska daleko w tyle

O tym, jak ważne jest posiadanie i trenowanie na lodowej rynnie, świadczy przykład Łotyszy. W Pekinie zdobyli dziewiąty w historii medal zimowych igrzysk. Po wszystkie pojechali w sankach, bobslejach i skeletonie. Jest oczywiste, że zawdzięczają to torowi w Siguldzie.

Podobnie wygląda sytuacja za naszą zachodnią granicą. - Niemcy mają aż cztery tory. Oni i inne najmocniejsze ekipy ściśle współpracują z instytutami sportu. Dostają pomoc w znalezieniu najlepszych metali na płozy i w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych sanek. Tam się optymalizuje miskę siedzeniową, jeśli chodzi o aerodynamikę, tam się wszystko cały czas testuje w tunelach. My tego nie mamy, a mimo to jakoś tam próbujemy się z nimi ścigać - mówił Sport.pl trener Marek Skowroński.