Justyna Kowalczyk dotrzymała słowa. Zdjęcie syna rozrywa serce. Nawiązuje do zmarłego męża

Justyna Kowalczyk przeżywa teraz trudny okres w życiu. Była biegaczka narciarska jest w żałobie po mężu Kacprze Tekielim, który zginął w maju podczas zdobywania szczytów szwajcarskich Alp. - Będziemy żyć, tak jak nauczył nas Kacper. Będziemy jeździć i zdobywać świat. Hugo miał cudownego tatę - zapewniła we wzruszającej mowie pogrzebowej.

Justyna Kowalczyk opublikowała zdjęcie syna i wzruszająco nawiązała do zmarłego męża

Dwukrotna mistrzyni olimpijska chętnie wspierała męża podczas kolejnych podróży, czym równie chętnie dzieliła się w mediach społecznościowych. W ostatnim czasie Justyna Kowalczyk podzieliła się z fanami jednym ze wspomnień dotyczących ukochanego. Opublikowała zdjęcie z pobytu w Tatrach, które wykonał jej zmarły mąż.

Teraz była biegaczka skupia się na realizowaniu obietnicy, którą złożyła podczas pogrzebu Tekielego. Początkowo spędzała czas w Tatrach, a teraz zdecydowała się na zupełnie inny kierunek. Wraz z synem Hugo udała się do Aten, skąd wysłała do fanów wyjątkową pocztówkę. Kowalczyk umieściła w mediach społecznościowych zdjęcie syna, wspinającego się na kamienie na tle Akropolu. "Genów nie oszukasz" - napisała krótko, nawiązując oczywiście do pasji męża.

Kacper Tekieli był wspinaczem, ale również instruktorem wspinaczki sportowej. Miał na koncie wiele udanych i niekiedy bardzo ekstremalnych wypraw. W 2020 r. znalazł się na liście kilkudziesięciu nominowanych do nagrody Piolet d’Or, czyli najbardziej prestiżowego wyróżnienia alpinistycznego na świecie. Nominację zawdzięczał wejściu nową drogą na Snovasskjerdingan.

W ostatnich dniach życia zdołał zdobyć szczyty Allalinhorn (4027 m), Strayhorn (4190 m) i Rimpfishhorn (4199 m). Przy próbie dotarcia na Jungfrau został niestety zabrany przez lawinę.