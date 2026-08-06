Gdzie oglądać Iga Świątek - Viktorija Golubic? O której mecz w Toronto? [TRANSMISJA]

Dla Igi Świątek (8. WTA) turniej w Kanadzie jest pierwszym po odpadnięciu z tegorocznego Wimbledonu. Najlepsza polska tenisistka wróciła do gry po porażce 6:7(9), 2:6 w III rundzie rywalizacji na kortach All England Club z Filipinką Alexandrą Ealą (20. WTA). W Toronto Świątek w swoim pierwszym meczu wygrała z Czeszką Sarą Bejlek (38. WTA) 6:0, 6:3.

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Świątek faworytką spotkania z Golubic

Pierwsze spotkanie Igi Świątek w Toronto nie było łatwe. Owszem, w pierwszej partii 25-latka nie dała pograć swojej rywalce. Kłopoty zaczęły się w drugiej, gdy Raszynianka popełniła aż 24 niewymuszone błędy, co przy zaledwie trzech wcześniejszych stanowiło przepaść.

"Seryjne pomyłki Polki przypomniały nam to, co się działo w jej pierwszym w życiu pojedynku z Bejlek. Nieco ponad dwa miesiące temu w drugiej rundzie Rolanda Garrosa było 6:2, 6:3 dla Polki. Ale wynik mylił. Nasza zwyciężczyni niby wygrała pewnie, ale popełniła wówczas aż 38 niewymuszonych błędów. Czeszka z 48 wygranych w meczu punktów aż 38 dostała od Polki w prezencie! Teraz, w drugiej rundzie "tysięcznika" w Toronto, Świątek znów wygrała z Bejlek w sumie wyraźnie. Ale znów zostajemy z poczuciem, że u Igi wciąż coś nie gra" - napisał po meczu dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak.

- Jestem zadowolona z pierwszego seta, grałam z dużą pewnością siebie i bezpośredniością, na pewno to był dobry fragment. Później, w drugim, część była taka jak wcześniej, ale było też kilka trudniejszych gemów, zwłaszcza ten długi (dwunasty - red.). Nie grałam takiego od dawna. Cieszę się, że go wygrałam i byłam solidna na koniec. Na pewno to był dobry mecz - zaznaczyła Iga Świątek na pomeczowej konferencji prasowej.

Je następną rywalką będzie Szwajcarka Viktorija Golubic (51. WTA). 33-latka w II rundzie turnieju w Toronto zdołała odwrócić losy meczu z Donną Vekić (35. WTA) i wygrała 5:7, 6:2, 6:3. Do tej pory Świątek mierzyła się ze Szwajcarką trzykrotnie. W dwóch meczach była lepsza, jeden przegrała. Ich ostatni bezpośredni pojedynek odbył się w 2022 roku w Miami. Wówczas Raszynianka zwyciężyła 6:2, 6:0.

WTA Toronto. Gdzie i kiedy obejrzeć mecz Świątek - Golubic?

Spotkanie Igi Świątek z Viktoriją Golubic odbędzie się w czwartek 6 sierpnia. Początek o godzinie 18.30. Transmisję na żywo przeprowadzi stacja Canal+ Sport 2, a pojedynek będzie można obejrzeć także na stronie canalplus.com i w aplikacji Canal+ Online. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.