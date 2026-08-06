Hubert Hurkacz wrócił do gry po kontuzji odniesionej na Wimbledonie podczas meczu 1/8 finału z Janem-Lennardem Struffem. Polak zmuszony był wówczas do skreczowania w piątym secie. W trakcie rywalizacji w Montrealu Wrocławianin pokonał Marcosa Girona oraz Alejandro Tabilo.

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Hurkacz poznał rywala w 3. rundzie

Na tym etapie 29-latek mógł trafić na byłego lidera rankingu ATP - Daniiła Miedwiediewa. Rosjanin minionej nocy rywalizował po raz piąty w swojej karierze z Holendrem Boticem van de Zandschulpem. Przed tym spotkaniem wszystkie cztery mecze padły łupem tenisisty z Moskwy.

Faworyt tego pojedynku, ale rozstawiony w Montrealu z "4" dość szybko dał się przełamać, gdyż nastąpiło to już w premierowym gemie. Problemy w polu serwisowym oraz liczne błędy Rosjanina doprowadziły jego przeciwnika do zwycięstwa w tej odsłonie 6:3.

Pierwszy raz Holendra

Drugi set rozpoczął się po myśli Holendra, który szybko wypracował przewagę (3:0). Triumfator National Bank Open z 2021 roku był jednak w stanie podjąć rękawicę w tej partii. W ósmym gemie Miedwiediew miał swój serwis, lecz van de Zandschulp przełamał rywala, a potem doprowadził do tie-breaka. W nim pierwsze dwa punkty na swoje konto zapisał były lider światowych tabel, lecz jego oponent znakomicie rozegrał kolejnych pięć akcji, które padły jego łupem (2-5). Choć rosyjski tenisista zerwał się jeszcze do odrabiania strat (4-5), to końcówkę lepiej wytrzymał Holender, zapisując tym samym pierwsze w swojej karierze zwycięstwo nad Miedwiediewem.

Daniił Miediwiediew (6. ATP) - Botic van de Zandschulp (70. ATP) 3:6, 6:7(5)

W trzeciej rundzie holenderski tenisista zmierzy się z Hubertem Hurkaczem. Będzie to drugi pojedynek obydwu zawodników. Po raz pierwszy stanęli po przeciwnych stronach siatki w pierwszej rundzie Roland Garros w 2021 roku. Wówczas górą był van de Zandschulp, choć pierwsze dwie odsłony padły łupem Polaka - 6:7(1), 6:7(4), 6:2, 6:2, 6:4.

Spotkanie Hurkacza z Holendrem odbędzie się w piątek 7 sierpnia. Godzina rozpoczęcia meczu nie została do tej pory opublikowana przez organizatorów imprezy.