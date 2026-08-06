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Coco Gauff zaniepokojona decyzją WTA

Coco Gauff pokonała swoją rodaczkę Kaylę Day w drugiej rundzie turnieju w Toronto. Podczas pomeczowej konferencji prasowej triumfatorka ubiegłorocznego Roland Garros zabrała głos ws. decyzji władz WTA dotyczących testów genetycznych zawodniczek.
Coco Gauff
Fot. Screen / https://www.youtube.com/watch?v=fXbgSuupB8Q

W ostatnich dniach głośno zrobiło się wokół decyzji władz WTA, które zdecydowały o wprowadzeniu testów genetycznych dotyczących płci. Część środowiska tenisowego nie kryje niezadowolenia z powodu wprowadzenia takiego obowiązku. Kobiecy tenis pamięta jeden przypadek osoby transseksualnej, lecz miało to miejsce w latach 70. Wówczas wśród pań rywalizowała Renee Richards, która w 1979 roku dotarła do trzeciej rundy US Open.

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Gauff zapytana o testy płci

Coco Gauff po zwycięstwie w meczu drugiej rundy przeciwko Kayli Day została zapytana o kwestię testów genetycznych. 22-latka, choć rozumie intencje włodarzy organizacji, nie kryła rozczarowania z powodu sposobu zakomunikowania tej dość istotnej zmiany. - Rozmawiałam z kilkoma innymi zawodniczkami i wiele z nich dowiedziało się o tym dopiero z komunikatu prasowego. Moim zdaniem mogłoby być to bardziej przejrzyste dla wszystkich zawodniczek w tourze. Rozumiem powody, jednak myślę, że tego typu działania wywołały wiele wrogości wobec społeczności transpłciowej, ale rozumiem też potrzebę, jak sądzę, biologicznej odmienności i potrzebę jej ochrony - przyznała tenisistka.

- Myślę, że to bardzo złożony temat. W pewnym sensie zgadzam się z próbą ochrony uczciwości w sporcie kobiecym, ale nie podoba mi się też atak, jaki to wywołuje - dodała Amerykanka.

Gauff ze wsparciem dla osób transseksualnych

Na koniec wypowiedzi w tej kwestii jasno zaznaczyła swoje wsparcie dla osób transseksualnych, jednocześnie wyrażając aprobatę wobec wprowadzonych testów. - Jeśli chodzi o moje stanowisko, to  zdecydowanie popieram społeczność transseksualną, ale popieram również potrzebę zapewnienia uczciwości w sporcie - stwierdziła.

Przed startem National Bank Open w Toronto o testy płci zapytana została również Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA. Białorusinka jednoznacznie wypowiedziała się w tej kwestii, o czym pisał na Sport.pl Jacek Hafka: Sabalenka dostała pytanie o testy płci. Jednoznaczne stanowisko.

Coco Gauff po zwycięstwie 6:2, 7:5 nad Kaylą Day w kolejnej rundzie turnieju w Kanadzie zmierzy się z Marią Sakkari.

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