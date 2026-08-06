Nie jest łatwo przestawić się z gry na nawierzchni trawiastej na kort twardy. Właśnie przekonała się o tym Linda Noskova (7. WTA), która po ponad trzech tygodniach od triumfu na obiektach All England Club nie sprostała w Toronto zdecydowanie niżej sklasyfikowanej rywalce, Caty McNally (70. WTA).

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McNally ograła Noskovą. To największe zwycięstwo w karierze

Początkowo nic nie zapowiadało tak trudnej, a w dodatku szybko zakończonej przygody 21-letniej Czeszki w Kanadzie. Noskova wygrywała bowiem 5:1 i tylko najwięksi kibice Caty McNally wierzyli, że uda się odwrócić losy seta, a następnie całego spotkania.

Wszystko, co złe dla Noskovej zaczęło się od tego, że pozwoliła gładko przełamać się w 7. gemie. Od tej pory w Amerykankę wstąpił nowy duch. Zaczęła grać zdecydowanie odważniej, z większą pewnością siebie, której także pomogły dwie niewykorzystane piłki setowe Czeszki w 8. gemie. Triumfatorka tegorocznego Wimbledonu ostatecznie przegrała premierową partię po tie-breaku.

To jeszcze bardziej nakręciło niżej notowaną tenisistkę. McNally wykorzystała gwałtowny spadek koncentracji Noskovej. Reprezentantka Czech trafiła zaledwie 32 proc. pierwszych serwisów i przegrała aż 33 z 51 punktów w całym secie. Amerykanka wygrała drugą partię, tracąc tylko jednego gema.

To bez wątpienia największy sukces McNally, jeśli chodzi o ranking, w dotychczasowej karierze. Tylko raz wcześniej udało się jej wygrać z zawodniczką z najlepszej "10" WTA. Stało się to w tym roku w II rundzie w Madrycie, gdy na mączce pokonała Victorię Mboko 6:4, 6:1.

- Gra z kimkolwiek nigdy nie jest łatwa, a co dopiero z mistrzynią Wimbledonu. Ona jest naprawdę niebezpieczna, więc musiałam skupić się wyłącznie na swojej stronie siatki. Nawet pod koniec grała bardzo agresywnie. Po prostu starałam się robić to, co potrafię najlepiej - powiedziała Caty McNally tuż po wygranej z Lindą Noskovą. Było to jej 22. zwycięstwo w tegorocznych turniejach WTA, co jest jej zdecydowanie najlepszym wynikiem w karierze.

Linda Noskova (7. WTA) - Caty McNally (70. WTA) 6:7, 1:6

W III rundzie Amerykanka zmierzy się z Filipinką Alexandrą Ealą (20. WTA), a więc zwyciężczynią niedawnej rywalizacji w Waszyngtonie. Mecz zaplanowano na piątek 7 sierpnia, nie ustalono jeszcze godziny rozpoczęcia spotkania.