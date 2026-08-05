Znamy godzinę drugiego meczu Igi Świątek w Toronto!

Iga Świątek rozpoczęła turniej w Toronto od drugiej rundy. Był czas kiedy wydawało się, że starcie z Sarą Beljek zmierza w kierunku wyniku 6:0, 6:0. W drugiej partii Polka miała jednak swoje kłopoty. Na szczęście była w stanie domknąć spotkanie, wygrywając tę odsłonę rywalizacji 6:3. To już drugi raz, gdy w tym sezonie okazała się lepsza od Czeszki. Wcześniej bowiem pokonała ją podczas Rolanda Garrosa (6:2, 6:3).

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Świątek ma dobre wspomnienia z meczów przeciwko Golubic

Świątek jest obecnie jedyną polską tenisistką, która rywalizuje w singlu. Maja Chwalińska, Magda Linette i Magdalena Fręch zakończyły zmagania w Kanadzie na drugiej rundzie.

Teraz przed ósmą zawodniczką rankingu WTA pojedynek z Viktoriją Golubic. Szwajcarka niespodziewanie pokonała Donnę Vekić, zwyciężając 5:7, 6:2, 6:3. Obecnie zajmuje 51. miejsce w rankingu WTA. Dotychczas zmierzyła się ze Świątek czterokrotnie. Polka okazała się lepsza w trzech potyczkach. Ostatni raz zagrały ze sobą stosunkowo dawno, bo w marcu 2022 roku podczas imprezy w Miami.

Co ciekawe, wówczas Świątek po pokonaniu Golubic zapewniła sobie wejście na pierwsze miejsce w rankingu WTA. Łącznie na tej pozycji przebywała przez 125 tygodni w dwóch okresach.

Organizatorzy imprezy w Toronto poinformowali natomiast, że najbliższy mecz Świątek z Golubic odbędzie się w czwartek (6 sierpnia). Początek o godz. 18:30. Będzie to pierwsze spotkanie na korcie centralnym. Portal Sport.pl przeprowadzi relację live z tego pojedynku.

W przypadku zwycięstwa Świątek zagra w czwartej rundzie z kimś z duetu Madison Keys/Marta Kostiuk.