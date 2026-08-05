Powrót na stronę główną

Znamy godzinę drugiego meczu Igi Świątek w Toronto!

Iga Świątek po pewnym zwycięstwie nad Sarą Beljek (6:0, 6:3) zmierzy się w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto z Viktoriją Golubic. Organizatorzy poinformowali, że to spotkanie rozpocznie się w czwartek (6 sierpnia) o godz. 18:30.
Iga Świątek
Fot. Reuters/Dan Hamilton

Iga Świątek rozpoczęła turniej w Toronto od drugiej rundy. Był czas kiedy wydawało się, że starcie z Sarą Beljek zmierza w kierunku wyniku 6:0, 6:0. W drugiej partii Polka miała jednak swoje kłopoty. Na szczęście była w stanie domknąć spotkanie, wygrywając tę odsłonę rywalizacji 6:3. To już drugi raz, gdy w tym sezonie okazała się lepsza od Czeszki. Wcześniej bowiem pokonała ją podczas Rolanda Garrosa (6:2, 6:3). 

Zobacz wideo Szymon Walków: Byliśmy uważni, utrzymaliśmy koncentrację

Świątek ma dobre wspomnienia z meczów przeciwko Golubic

Świątek jest obecnie jedyną polską tenisistką, która rywalizuje w singlu. Maja Chwalińska, Magda Linette i Magdalena Fręch zakończyły zmagania w Kanadzie na drugiej rundzie. 

Teraz przed ósmą zawodniczką rankingu WTA pojedynek z Viktoriją Golubic. Szwajcarka niespodziewanie pokonała Donnę Vekić, zwyciężając 5:7, 6:2, 6:3. Obecnie zajmuje 51. miejsce w rankingu WTA. Dotychczas zmierzyła się ze Świątek czterokrotnie. Polka okazała się lepsza w trzech potyczkach. Ostatni raz zagrały ze sobą stosunkowo dawno, bo w marcu 2022 roku podczas imprezy w Miami.

Co ciekawe, wówczas Świątek po pokonaniu Golubic zapewniła sobie wejście na pierwsze miejsce w rankingu WTA. Łącznie na tej pozycji przebywała przez 125 tygodni w dwóch okresach.

Organizatorzy imprezy w Toronto poinformowali natomiast, że najbliższy mecz Świątek z Golubic odbędzie się w czwartek (6 sierpnia). Początek o godz. 18:30. Będzie to pierwsze spotkanie na korcie centralnym. Portal Sport.pl przeprowadzi relację live z tego pojedynku. 

W przypadku zwycięstwa Świątek zagra w czwartej rundzie z kimś z duetu Madison Keys/Marta Kostiuk. 

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Im jesteś starszy, tym masz większe szanse na sukces w tym quizie. Chyba, że lubisz piłkę nożną...
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji