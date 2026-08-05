Hubert Hurkacz (72. ATP) we wtorek po miesięcznej przerwie wrócił do gry. Polak w I rundzie turnieju w Montrealu, w którym kiedyś potrafił już dojść do finału, stoczył pasjonujący pojedynek z Amerykaninem Marcosem Gironem (81. ATP), ale wygrał 7:5, 4:6, 6:2.

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Hubert Hurkacz zmarnował trzy piłki meczowe. Zadecydował tie-break

Hurkacz w II rundzie zmierzył się z 29-letnim leworęcznym Chilijczykiem Alejandro Tabilo (26. ATP). Polak źle rozpoczął mecz, bo już w trzecim gemie został przełamany i przegrywał 1:2. Błyskawicznie jednak odrobił straty. Mało tego, przy stanie 5:4 znów przełamał rywala i cieszył się z wygrania seta 6:4.

Druga partia też była bardzo wyrównana i rozstrzygnęła się w końcówce. Hurkacz przy prowadzeniu 6:5 zmarnował dwie piłki meczowe. - Ależ szkoda. Po tak dobrze rozegranej akcji Hubert popełnił błąd - mówił komentator Polsatu Sport po pierwszej piłce meczowej.

O losach tego seta zadecydował tie-break. Rozpoczął się on od asa Polaka i podwójnego błędu rywala. Po niewymuszonym błędzie Tabilo z bekhendu Hurkacz prowadził aż 5:1. Takiej przewagi już nie zepsuł i wygrał tie-breaka 7:4 i wykorzystał czwartą piłkę meczową.

- Bardzo dobry mecz, bardzo solidny Hurkacz. Wygrał zawodnik lepszy w tym starciu, co do tego nie ma żadnych wątpliwości - dodawał komentator Polsatu Sport.

Polak miał 16 asów i wygrał aż 90 proc. punktów po pierwszym serwisie (rywal odpowiednio tylko dwa i 65 proc.). W dodatku półfinalista Wimbledonu z 2021 roku miał więcej winnerów (43-17) i popełnił tylko trzy niewymuszone błędy więcej (27-24).

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Hurkacz w III rundzie zmierzy się ze zwycięzcą meczu: Daniił Miedwiediew (Rosja, 6. ATP) - Botic Van De Zandschulp (Holandia, 70. ATP).

II runda turnieju w Montrealu: Hubert Hurkacz - Alejandro Tabilo 6:4, 7:6 (7:4)