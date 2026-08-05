Dwa sety morderczej walki Linette. Tak zagrała w Toronto

W środowy wieczór zarówno Magda Linette, jak i Magdalena Fręch stanęły przed szansą w WTA 1000 w Toronto na to, by przełamać fatalną passę przeciwko rywalkom, z którymi jeszcze nigdy nie wygrały. Pierwsza z nich chciała zrewanżować się Ivie Jović (przegrywała z nią trzykrotnie), a druga Jessice Peguli (uległa jej cztery razy). Niestety, Fręch ta sztuka się nie udała i poniosła piątą porażkę - 6:3, 3:6, 2:6. A co z Linette?

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Linette zawiodła w Toronto

Początek meczu był dla Linette bardzo trudny. Już w gemie numer dwa straciła podanie. I choć w piątej odsłonie tę stratę odrobiła, długo z tego stanu się nie cieszyła. Gigantyczne problemy przy serwisie w kolejnym gemie doprowadziły do utraconego podania i to do 15. Tej różnicy zniwelować już nie potrafiła. Poległa 3:6.

Odwrócić losy spotkania - to zadanie wydawało się piekielnie trudne do zrealizowania, szczególnie przy tak świetnie dysponowanej 16. rakiecie świata. Linette nie zamierzała się jednak poddawać. Walczyła. Ba, zaczęła drugi set znakomicie. Sytuacja się odwróciła. W tej partii to ona prowadziła 3:0 po tym, jak przełamała rywalkę.

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Zaczęło się dobrze, a skończyło... rozczarowaniem

I kiedy wydawało się, że zmierza po równowagę w setach, zawiodła koncentracja. Trzy kolejne gemy to trzy zwycięstwa Amerykanki. Sytuacja naszej rodaczki się skomplikowała, ale teraz to ona stanęła na serwisie. Kluczowe było to, by go utrzymać. Czy się udało? Owszem, ale zwycięstwo nie przyszło łatwo. Przegrywała już 15:40. Na szczęście obroniła dwa break pointy i zapisała gem na własnym koncie, wychodząc znów na prowadzenie (4:3).

W kolejnych minutach set toczył się gem za gem. Do czasu. Jović nie chciała dopuścić do tie-breaka. I nie dopuściła. W gemie numer 11. Polka znów znalazła się pod ścianą. Musiała bronić trzech break pointów. Niestety, udało jej się tylko z jednym z nich. Nie dość, że przegrywała 0:1 w setach, to jeszcze 5:6 w gemach drugiej partii i to rywalka teraz serwowała. I wyserwowała Polce porażkę.

Magda Linette - Iva Jović 3:6, 5:7

W kolejnej rundzie Jović zmierzy się ze zwyciężczynią starcia Alina Korniejewa - Emma Navarro. A Linette? Może przygotowywać się do WTA 1000 w Cincinnati.