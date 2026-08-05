Co za wyczyn Polki! Trzy godziny, trzy obronione piłki meczowe

Na kortach tenisowych Legii Warszawa odbywa się turniej rangi WTA 125. Wzięło w nim udział dziewięć Polek, ale pierwszą rundę przetrwały cztery z nich. Równie szybko z turnieju pożegnały się też dwie rozstawione zawodniczki - Elsa Jaqcuemot oraz Teodora Kostović, turniejowe "jedynka" i "ósemka".

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W II rundzie z turnieju odpadła m.in. Katarzyna Kawa. Notowana na 137. miejscu w rankingu WTA tenisistka po trzysetowym boju nie poradziła sobie z notowaną sto pozycji niżej Justiną Mikulskyte, ale też ze zmęczeniem, upałem i problemami z udem. W zaledwie dwóch meczach Kawa spędziła na korcie blisko pięć godzin.

Weronika Falkowska obroniła trzy piłki meczowe

Dużo lepiej poradziła sobie Weronika Falkowska (333. WTA) choć ona również potrzebowała aż trzech setów do rostrzygnięcia meczu z Niemką Nomą Nohą Akugue (142. WTA). Rozstawiona z "siódemką" rywalka w pierwszym secie zagrała tak, jak wskazywałaby na to różnica w rankingu. Dwukrotnie przełamała serwis Polki i choć 26-latka odrobiła część tych strat, nie była w stanie odwrócić losów partii.

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Co gorsza, Akugue już na początku drugiego seta wykorzystała kolejnego break pointa. Przy stanie 3:5 Falkowska broniła pierwszej piłki meczowej, ale udało jej się utrzymać swoje podanie. Już w kolejnym gemie Niemka miała piłkę na mecz przy swoim podaniu, ale 26-latka znalazła sposób na przełamanie rywalki. Doszło do tie-breaka. W nim Niemka otrzymała kolejną szansę, jednak jej też nie wykorzystała. Falkowska wygrała trzy ostatnie piłki i doprowadziła do decydującego seta.

Trzy godziny z happy endem

W nim znów Akugue przełamała Polkę - i to dwukrotnie. Za każdym razem jednak Falkowska znalazła sposób, by odrobić te straty. Od stanu 4:5 widzieliśmy jednak popis niżej notowanej zawodniczki, która wygrała partię 7:5 i zameldowała się w warszawskim ćwierćfinale po trwającym trzy godziny boju.

- Wczoraj powiedziałam, że moją "supermocą" jest waleczność. Dzisiaj starałam się walczyć do końca i to się opłaciło. Ten wynik znaczy dla mnie wiele, jeszcze w domu. Warunki piekielne. Widać było, że ledwo oddychałyśmy obydwie. Cieszę się, że wytrzymałam i wygrałam - tak swoją wygraną skomentowała Falkowska.

Weronika Falkowska (333. WTA) - Noma Noha Akugue (142. WTA) 3:6, 7:6(6), 7:5

Tym samym Weronika Falkowska awansowała już na 309. miejsce w rankingu "na żywo". Kolejna wygrana Polki pozwoli jej na powrót do trzeciej setki zestawienia, a ewentualne zwycięstwo w całym turnieju da awans w pobliże 240. lokaty - do tej pory najwyższej zajmowanej przez 26-latkę. W ćwierćfinale Falkowska zmierzy się z Carol Young Suh Lee (165. WTA)

Mniej szczęścia miały pozostałe reprezentantki Polski. Martyna Kubka (192. WTA) przegrała 5:7, 4:6 z Niemką Moną Barthel (221. WTA), a Zuzanna Pawlikowska (404. WTA) uległa 3:6, 4:6 Czeszce Venduli Valdamannovej (182. WTA)