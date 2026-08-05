Co za wyczyn Polki! Trzy godziny, trzy obronione piłki meczowe

Na kortach tenisowych Legii Warszawa odbywa się turniej rangi WTA 125. Wzięło w nim udział dziewięć Polek, ale pierwszą rundę przetrwały cztery z nich. Równie szybko z turnieju pożegnały się też dwie rozstawione zawodniczki - Elsa Jaqcuemot oraz Teodora Kostović, turniejowe "jedynka" i "ósemka".
W II rundzie z turnieju odpadła m.in. Katarzyna Kawa. Notowana na 137. miejscu w rankingu WTA tenisistka po trzysetowym boju nie poradziła sobie z notowaną sto pozycji niżej Justiną Mikulskyte, ale też ze zmęczeniem, upałem i problemami z udem. W zaledwie dwóch meczach Kawa spędziła na korcie blisko pięć godzin.
Dużo lepiej poradziła sobie Weronika Falkowska (333. WTA) choć ona również potrzebowała aż trzech setów do rostrzygnięcia meczu z Niemką Nomą Nohą Akugue (142. WTA). Rozstawiona z "siódemką" rywalka w pierwszym secie zagrała tak, jak wskazywałaby na to różnica w rankingu. Dwukrotnie przełamała serwis Polki i choć 26-latka odrobiła część tych strat, nie była w stanie odwrócić losów partii.
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Co gorsza, Akugue już na początku drugiego seta wykorzystała kolejnego break pointa. Przy stanie 3:5 Falkowska broniła pierwszej piłki meczowej, ale udało jej się utrzymać swoje podanie. Już w kolejnym gemie Niemka miała piłkę na mecz przy swoim podaniu, ale 26-latka znalazła sposób na przełamanie rywalki. Doszło do tie-breaka. W nim Niemka otrzymała kolejną szansę, jednak jej też nie wykorzystała. Falkowska wygrała trzy ostatnie piłki i doprowadziła do decydującego seta.
W nim znów Akugue przełamała Polkę - i to dwukrotnie. Za każdym razem jednak Falkowska znalazła sposób, by odrobić te straty. Od stanu 4:5 widzieliśmy jednak popis niżej notowanej zawodniczki, która wygrała partię 7:5 i zameldowała się w warszawskim ćwierćfinale po trwającym trzy godziny boju.
- Wczoraj powiedziałam, że moją "supermocą" jest waleczność. Dzisiaj starałam się walczyć do końca i to się opłaciło. Ten wynik znaczy dla mnie wiele, jeszcze w domu. Warunki piekielne. Widać było, że ledwo oddychałyśmy obydwie. Cieszę się, że wytrzymałam i wygrałam - tak swoją wygraną skomentowała Falkowska.
Tym samym Weronika Falkowska awansowała już na 309. miejsce w rankingu "na żywo". Kolejna wygrana Polki pozwoli jej na powrót do trzeciej setki zestawienia, a ewentualne zwycięstwo w całym turnieju da awans w pobliże 240. lokaty - do tej pory najwyższej zajmowanej przez 26-latkę. W ćwierćfinale Falkowska zmierzy się z Carol Young Suh Lee (165. WTA)
Mniej szczęścia miały pozostałe reprezentantki Polski. Martyna Kubka (192. WTA) przegrała 5:7, 4:6 z Niemką Moną Barthel (221. WTA), a Zuzanna Pawlikowska (404. WTA) uległa 3:6, 4:6 Czeszce Venduli Valdamannovej (182. WTA)