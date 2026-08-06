Ekspert wydał wyrok ws. Igi Świątek. "To kwestia psychologa"

Iga Świątek próbuje uratować fatalny rok, podczas ostatniej części sezonu. Początek wygląda obiecująco, Polka pokonała w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto Sarę Bejlek (6:0, 6:3). Kanadyjski tysięcznik jest ważnym sprawdzianem przed ostatnim wielkim szlemem w sezonie - US Open.

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Ekspert wprost o Świątek. "To trudne zadanie"

Tegoroczną formę Świątek skomentował Greg Rusedski. W swoim podcaście były tenisista nie był zbyt optymistycznie nastawiony, jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość byłej liderki rankingu WTA.

"Nie widzę, żeby udało jej się coś zmienić. Myślę, że to bardziej kwestia psychiczna niż fizyczna. Myślę, że to trudne zadanie, bo jest perfekcjonistką." - podkreśla Rusedski, cytowany przez portal tennisworldusa.org.

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Były tenisista wbił szpilkę w Abramowicz

Rusedski kontynuował swoją wypowiedź, podkreślając, że jego zdaniem głównym problemem jest współpraca Świątek ze swoją psycholog, Darią Abramowicz. Polce ma według eksperta brakować przyjemności i relaksu z gry.

"Myślę, że to kwestia psychologa, z którym pracuje, znalezienia z nią tej równowagi. Jednym z kluczowych problemów jest znalezienie sposobu na czerpanie przyjemności i relaksu, a nie odchodzenie od swojej podstawowej osobowości czy gry, ale bycie bardziej akceptującym. Ona nakłada na siebie mnóstwo stresu, presji i lęku. Gdyby nie rozegrała ani jednego meczu tenisowego w życiu, to to, co osiągnęła w swojej karierze, jest fenomenalne. Osiągnęła więcej niż 99,99% tenisistów na świecie" - stwierdził ekspert.

"Musi nadejść taki etap, kiedy porozmawiasz z psychologiem i zapytasz, jak poradzić sobie z całą tą presją, lękiem i oczekiwaniami. Jak znaleźć równowagę i nadal grać dobrze? To pytanie, na które nie potrafiła odpowiedzieć. Kiedy już sobie na nie odpowie i zacznie grać punkt po punkcie, nie nakładając na siebie tak dużej presji i oczekiwań, może wróci do dawnej Igi, którą była" - dodał Rusedski.

W trzeciej rundzie turnieju w Toronto, Iga Świątek zagra z Viktoriją Golubic. Szwajcarka w drugiej rundzie pokonała Donnę Vekić.