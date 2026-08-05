Nieprawdopodobny mecz Rybakiny! Ponad dwie godziny walki

Jelena Rybakina ( 2. WTA) miała świetny początek sezonu. Kazaszka wygrała Australian Open i turniej w Stuttgarcie oraz była w finale w Indian Wells. Od kwietniowego turnieju w Stuttgarcie spisuje się jednak słabiej - w żadnym z sześciu turniejów (m.in. Roland Garros i Wimbledon) nie awansowała do półfinału.

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Wielki bój Jeleny Rybakiny z Darią Kasatkiną

Teraz Jelena Rybakina rozpoczęła start w turnieju Canadian Open, rozgrywanym w tym roku w Montrealu. Kazaszka nigdy w tej imprezie nie była w finale. 27-letnia tenisistka w II rundzie zmierzyła się z urodzoną w Rosji, ale obecnie reprezentującą Australię - Darią Kasatkiną (61. WTA).

Początek meczu zdecydowanie należał do Rybakiny, która już w drugim gemie przełamała rywalkę, a po chwili prowadziła 3:0. Kazaszka po chwili mogła mieć nawet podwójne przełamanie, ale zmarnowała aż trzy break pointy. Potem wiceliderka światowego rankingu umiejętnie pilnowała swoje gemy serwisowe. Przy szansach Kasatkiny na przełamanie potrafiła nawet zaserwować asa z drugiego podania. Po 45 minutach Rybakina skutecznym winnerem z bekhendu zakończyła pierwszego seta. Rybakina miała w nim ponad trzy razy więcej niewymuszonych błędów (17-5), ale też cztery razy więcej winnerów (20-5).

Już w pierwszym gemie drugiej partii po podwójnym błędzie serwisowym Kasatkiny, faworytka miała trzy szanse na przełamanie. Pierwszą zmarnowała, ale przy drugiej świetnie zagrała returnem z forhendu po crossie.

Kasatkina natychmiast odrobiła straty. Po prostym błędzie Rybakiny z bekhendu, miała dwa break pointy. Już przy pierwszym wiceliderka światowego rankingu z forhendu trafiła w siatkę i było 1:1. - "Skoncentruj się Jelena" - słychać było z trybun. Rybakina grała jednak słabiej i w szóstym gemie niespodziewanie znów została przełamana i przegrywała 2:4. W siódmym gemie zagrała aż trzy kapitalne returny i odrobiła straty. Cały czas grała jednak bardzo chimerycznie. Najlepszy przykład? Przy drugiej piłce setowej dla Kasatkiny, popełniła podwójny błąd i przegrała 5:7.

Rybakina w drugiej partii miała aż 23 niewymuszone błędy (przy tylko 7 rywalki).

O losach meczu zadecydował trzeci set. W nim Rybakina szybko wywalczyła przełamanie (na 2:1). Potem Kazaszka męczyła się w czterech swoich gemach serwisowych z rzędu (wszystkie rozgrywane na przewagi!), broniła pięć break pointów, ale nie dała się przełamać.

Mecz trwał dwie godziny i 35 miut.

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Rybakina w III rundzie zmierzy się Amerykanką Anną Li (USA, 31. WTA), która pokonała Kanadyjkę Kaylę Cross (177. WTA).

II runda turnieju w Montealu: Jelena Rybakina - Daria Kasatkina 6:3, 5:7, 6:4