Iga Świątek w niechlubnym gronie. "Koszmar"

Gdy patrzyło się na to, co w ostatnich miesiącach prezentowała Alexandra Eala, jedno było pewne - pierwsze trofeum rangi WTA w jej karierze jest tylko kwestią czasu. I ten sukces nadszedł. W poniedziałkowy wieczór Filipinka sięgnęła po tytuł WTA 500 w Waszyngtonie. Ba, w finale pokonała faworytkę lokalnej publiczności i trzecią rakietę świata, Jessikę Pegulę. "Dwie zacięte partie mogły wskazywać na to, że decydujący set również długo potrwa. Nic bardziej mylnego. Jessica Pegula jakby nie wyszła na kort. Alexandra Eala zmiotła swoją rywalkę, pozwalając jej na wygranie zaledwie ośmiu punktów" - relacjonował Mateusz Gaweł ze Sport.pl. Jak się okazało, to zwycięstwo miało dla Filipinki dodatkowe znaczenie.

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Ta statystyka budzi niepokój faworytek. Eala nie boi się nikogo

"Alexandra Eala, koszmar dla pierwszej dziesiątki" - pisali dziennikarze puntodebreak.com. I mieli ku temu powód. Mecz z Pegulą był dla Filipinki 13. w karierze przeciwko zawodniczce z TOP 10 i... dziewiątym wygranym. O jej potędze w przeszłości przekonała się m.in. Iga Świątek. Ba, Polka przegrała z nią aż dwukrotnie, po raz ostatni w trzeciej rundzie Wimbledonu 2026, gdzie broniła tytułu.

Kto jeszcze oprócz Polki jest w gronie "ofiar" Eali? "Wszystko zaczęło się w ubiegłym sezonie od triumfu nad Madison Keys, która zajmowała wtedy piątą lokatę. Później nadeszły prestiżowe zwycięstwa nad Igą Świątek (dwukrotnie), Jasmine Paolini, Coco Gauff, Jeleną Rybakiną, Eliną Switoliną (dwukrotnie), a teraz nad Jessicą Pegulą" - wyliczali dziennikarze.

A z kim Filipinka poległa z TOP 10? W gronie tych zawodniczek są m.in. Świątek, Rybakina i Gauff. "Choć przegrała czterokrotnie z czołówką, to najbardziej uderzająca jest jej zdolność do reagowania i poprawy" - stwierdziła redakcja. I trudno się z tym nie zgodzić.

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Hiszpańscy dziennikarze ostrzegają przed Ealą

"Każdy kolejny triumf nad jedną z najlepszych tenisistek w tourze utwierdza ją w przekonaniu, że wkrótce sama dołączy do tego elitarnego grona, jakim jest TOP 10" - czytamy. Ile jeszcze brakuje Eali? Niewiele. Zbliża się coraz bardziej. Obecnie zajmuje 20. lokatę. Wysoko plasuje się również w WTA Race, a więc rankingu, który sumuje punkty za ten rok. Na ten moment jest 16. z 1887 "oczkami" na koncie. Dla porównania, Świątek jest 12. w tym zestawieniu i ma nieco ponad 100 punktów więcej od Filipinki - 2019.

Czy Eala utrzyma formę również w Toronto? To właśnie tam zagra za kilka godzin po raz pierwszy. Rywalizację rozpocznie od drugiej rundy, a jej rywalką będzie Amerykanka, Alycia Parks. W trzeciej rundzie jest już Iga Świątek. Polka pokonała Sarę Bejlek i przed nią mecz z Viktoriją Golubić.