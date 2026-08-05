Fręch zaskoczyła Pegulę w pierwszym secie! A potem zwrot

Niespełna tydzień temu Magdalena Fręch i Jessica Pegula rywalizowały w ramach 1/8 finału WTA 500 w Waszyngtonie. Wówczas górą była Amerykanka, mimo że pierwsza partia trafiła na konto naszej rodaczki (6:3, 3:6, 0:6). Polka długo na rewanż czekać nie musiała. Szansa pojawiła się już w środę, 5 sierpnia. Tego dnia wpadła na 32-latkę w drugiej rundzie WTA 1000 w Toronto.

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Znakomity pierwszy set Fręch. To był popis

Fręch nie tylko stanęła przed szansą na rewanż, ale i na pierwsze zwycięstwo przeciwko trzeciej rakiecie świata w karierze. Jak dotąd panie rywalizowały czterokrotnie i za każdym razem to Pegula była górą. Polka była więc zdeterminowana, by przełamać tę fatalną passę.

Tę determinację było widać od początku. Ba, zaczęła mecz rewelacyjnie. Już w drugim gemie przełamała rywalkę, a po 15 minutach prowadziła 3:0. Amerykanka długo nie mogła wejść w ten mecz. W trakcie pierwszego kwadransu popełniła aż siedem niewymuszonych błędów, a Polka ani jednego. Pegula często starała się kończyć akcje przy siatce, ale niewiele z tego wychodziło. Do czasu.

- Pokazuje, dlaczego jest numerem trzy na świecie - mówił komentator Canal+Sport po kolejnej znakomitej akcji Peguli. Ta wróciła do gry. Wygrała dwa gemy z rzędu, przełamując Polkę. Wydawało się, że przejmie kontrolę. Ale wtedy doszło do kolejnego zwrotu. Zamiast 3:3, na tablicy wyników było 4:2 dla Fręch, a po chwili wygrała gema do 0. Była więc o krok od zwycięstwa w tym secie, zwycięstwa sensacyjnego! I zrobiła to. I to w jakim stylu. Partię zakończyła asem serwisowym - 6:3.

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Pegula weszła na wyższy poziom. Co za granie w Toronto!

To, co najbardziej rzucało się po pierwszym secie w oczy, to nerwy i błędy Peguli. Amerykanka popełniła aż 15 niewymuszonych błędów przy ledwie trzech Polki. To była ta różnica. I kibice mieli nadzieję, że Fręch ją utrzyma. Początek był jednak dla naszej rodaczki trudny. Błyskawicznie została przełamana. Pegula non stop podchodziła do siatki i tym razem skutecznie kończyła przy niej akcje. Tym samym prowadziła już 2:0 i 30:0. Miała wielką szansę na szybkie 3:0. Wtedy break pointa wywalczyła Fręch. I go wykorzystała!

Radość z tego długo nie trwała. Znów na wyższy poziom weszła Amerykanka. Nie dość, że przełamała Polkę ponownie, to jeszcze wygrała swojego gema. Prowadziła więc 4:1. - To nie jest Pegula z pierwszej partii - zauważył komentator. Mimo wszystko nasza rodaczka się nie poddawała. W gemie numer siedem miała nawet trzy break pointy. Problem w tym, że ich nie wykorzystała. Przegrywała już 2:5. I tej straty odrobić się nie udało. Pegula zakończyła set asem - 6:3.

Pogrom na koniec. Fręch na kolanach

Jak zaczęła się trzecia, decydująca partia? Fatalnie dl Fręch. Już w pierwszym gemie straciła serwis. Ba, nie ugrała w nim nawet punktu. Po chwili było już 0:2, 0:3. - Zamęczy, zamęczy naszą rodaczkę skrótami - mówił komentator. I fakt, tych było naprawdę sporo. Po chwili było już 0:4. Wiele wskazywało na to, że mecz może się zakończyć identycznym wynikiem, jak w Waszyngtonie. Fręch dopuścić do tego jednak nie zamierzała. I nie dopuściła. Obroniła podanie w piątej odsłonie tej partii. Na więcej niż dwa gemy stać jej jednak nie było.

Magdalena Fręch - Jessica Pegula 6:3, 3:6, 2:6

W kolejnej rundzie Pegula zmierzy się z Kamillą Rachimową, która awansowała na ten etap po kreczu Kateriny Siniakovej.