1:6 na koniec! Chwalińska nie miała nic do powiedzenia

36 - tyle dni minęło od ostatniego meczu Mai Chwalińskiej (22. WTA) na zawodowych kortach. 24-letnia tenisistka ostatni raz grała w I rundzie Wimbledonu, gdzie miała piłkę meczową, ale ostatecznie po problemach zdrowotnych przegrała 6:2, 5:7, 2:6 z Mananchayą Sawangkaew (Tajlandia, 109. WTA). Kibice Chwalińskiej mogli się już zatem stęsknić za jej grą.

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1:6 na koniec! Maja Chwalińska nie miała nic do powiedzenia

Chwalińska wróciła do gry w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Toronto. Rozstawiona z nr. 18 Polka w II rundzie zmierzyła się z Australijką Talią Gibson (74. WTA) i debiutowała w imprezie tej rangi.

Dobrze rozpoczęła pojedynek. Trzeciego gema zaczęła pięknym skrótem, a po chwili rywalka popełniła dwa z rzędu niewymuszone błędy z bekhendu. Polka miała trzy break pointy i wykorzystała od razu pierwszy, po pięknym winnerze z forhendu po crossie.

- Polka zagrała świetnie ten gem, a potem mogła usłyszeć, że gra u siebie - mówił komentator Canal+ Sport. Na trybunach co chwilę słychać było głośne: "Maja, Maja, Maja".

Chwalińska jednak błyskawicznie straciła przewagę przełamania, bo w czwartym gemie miała aż trzy podwójne błędy serwisowe. Zaczęła się zażarta walka o każdy punkt. W tym secie były wielkie emocje, bo żadnej z tenisistek bardzo długo nie udało się odskoczyć na dwa gemy przewagi. Niestety, w końcu udało się to w 12. gemie Gibson. Australijka najpierw po trzech niewymuszonych błędach zmarnowała prowadzenie 40:0 i trzy piłki setowe, ale przy czwartej szansie zaryzykowała i zagrała kapitalny return. Pierwszy set trwał aż godzinę i dwie minuty. Polka popełniła w nim aż sześć podwójnych błędów serwisowych. Dla porównania - w ciągu trzech setów starcia z Sawangkaew miała ich zaledwie trzy. Nie miała też takiej liczby podwójnych w żadnym meczu Rolanda Garrosa, w którym dotarła aż do finału.

Już w pierwszym gemie drugiej partii Chwalińska nie wykorzystała aż trzech break pointów. W kolejnym gemie Gibson po kilku dobrych, ofensywnych akcjach przełamała Polkę, a po chwili wygrała szósty gem z rzędu i prowadziła aż 4:0. Wynik był zły, ale też była inna niedobra dla Mai informacja: Australijka praktycznie przestała popełniać niewymuszone błędy i bardzo dobrze atakowała. Chwalińska na taką grę nie miała w tej fazie meczu odpowiedzi. Efekt? W tym secie wygrała tylko jeden gem.

Gibson w III rundzie zmierzy się z Rosjanką Jekatieriną Aleksandrową (19. WTA), która wygrała 6:3, 7:6 z Kolumbijką Camilą Osorio (60. WTA).

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I runda turnieju w Toronto: Maja Chwalińska - Talia Gibson 5:7, 1:6.