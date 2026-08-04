Iga Świątek gra dalej. Polka pewnie pokonała Sarę Bejlek w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 1000 w Toronto. Rozstawiona z numerem siódmym tenisistka zwyciężyła 6:0, 6:3 i może spokojnie czekać na kolejne spotkanie. Przez większą część meczu była liderka rankingu nie miała żadnych problemów, ale w połowie drugiego seta Czeszka zaczęła wykorzystywać coraz liczniejsze błędy rywalki i zrobiło się nerwowo.

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Szczęśliwie Świątek nie pozwoliła Beljek na wyrównanie stanu meczu, wygrywając trwającego kilkanaście minut gema. "Jej gra falowała, brakowało płynności, ale okazała się skuteczniejsza. To był kluczowy moment spotkania. Bejlek nie zdołała dogonić Świątek, a po chwili przegrała mecz 0:6, 3:6. Drugi set trwał aż 66 minut" - relacjonował dziennikarz Sport.pl, Dominik Senkowski.

Iga Świątek po zwycięstwie w Toronto

Zaraz po meczu Iga Świątek opowiedziała o swoich przygotowaniach do gry na twardych kortach - Tak, jestem tu całkiem długo. Miałam dużo czasu na dobre treningi, skupiłam się z trenerem na zmianie kilku rzeczy. Jestem szczęśliwa, że przyjechałam tu wcześniej, bo to świetne miasto - powiedziała.

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Była liderka światowego rankingu zapytana została również o to, czy Francisco Roig będzie zadowolony z jej meczu. - Zobaczymy, gdy z nim porozmawiam. To był szybki start. Inspiruje mnie do tego, by patrzeć na tenis w inny sposób, choć było trochę wzlotów i upadków. Chodzi o proces. Jestem zadowolona, że jest w moim zespole. Francisco nie jest tutaj w tym tygodniu, ale oglądał i jesteśmy w ciągłym kontakcie. Zobaczymy się w Cincinnati - stwierdziła Iga Świątek.

W trzeciej rundzie turnieju w Toronto rywalką Igi Świątek będzie Chorwatka Donna Vekić lub Szwajcarka Viktorija Golubic. Przed rokiem w Canadian Open Polka odpadła w IV rundzie, przegrywając w dwóch setach z Clarą Tauson.