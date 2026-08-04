Iga Świątek w znakomitym stylu wróciła do rywalizacji w cyklu WTA. Polka po raz ostatni rozegrała oficjalne spotkanie w trzeciej rundzie Wimbledonu, gdy uległa Alexandrze Eali i pożegnała się z marzeniami o obronie tytułu na trawiastych kortach w Londynie sprzed roku. Porażka poskutkowała także spadkiem na ósmą pozycję w rankingu WTA.

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40. raz w karierze

Świątek znakomicie rozpoczęła starcie z Sarą Bejlek. Polka w premierowej odsłonie zanotowała tzw. bajgla, a więc triumf 6:0. 25-latka rozprawiła się z rywalką w tym secie w zaledwie 28 minut. Był to jednocześnie 40. taki wyczyn w karierze naszej zawodniczki.

Drugą partię Świątek rozpoczęła od pewnie wygranych trzech gemów. W kolejnych dwóch pozwoliła rywalce na częściowe odrobienie strat. Do historii przejdzie gem numer sześć, w którym tenisistki rozegrały aż 32 punkty w trakcie ponad 22 minut rywalizacji.

Do końca spotkania Polka nie dała sobie wyrwać zwycięstwa, przypieczętowując awans do kolejnej rundy przełamaniem w dziewiątym gemie - 6:3.

Pierwsze spotkanie Igi Świątek od czasu porażki na Wimbledonie było szeroko komentowane na platformie "X.com." Na liczbę niewymuszonych błędów zwracał uwagę m.in. Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. "Od stanu 6:0, 3:0 Iga Świątek znów zmaga się z samą sobą. Liczba niewymuszonych błędów w pierwszym a w drugim secie wymowna" - czytamy w jego wpisie.

Również o wspomnianych błędach pisała w kontekście tego meczu Agnieszka Niedziałek. "Szósty gem drugiego seta w meczu Igi Świątek z Sarą Bejlek trwał ponad 20 minut. Przede wszystkim za sprawą dużej liczby niewymuszonych błędów. Dobrze, że ten gem już za Polką" - czytamy.

"Nasza reprezentantka pewnie wygrała pierwszego seta, grała bardzo solidny tenis. W drugiej partii wkradło się o wiele więcej niewymuszonych błędów, w dodatku Sara Bejlek podniosła swój poziom i spotkanie się wyrównało. Na szczęście Polka przetrwała niezwykle istotny szósty gem i pognała po zwycięstwo" - czytamy na profilu "Z kortu - informacje tenisowe".

"Dominujący pierwszy set, niepewny szósty gem w drugim secie, ale poza tym solidna gra Igi" - pisze Lukas Weese z "The Athletic".

"Tennis Channel" zwrócił uwagę na szybki przebieg pierwszej partii oraz walkę w drugiej.

"Kiedy robi to dobrze, wciąż robi to lepiej niż ktokolwiek inny" - skwitował swój wpis "The Tennis Letter".