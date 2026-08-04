17 zwycięstw i 16 porażek - taki bilans miał w tym sezonie do dziś Hubert Hurkacz (72. ATP). Polski tenisista od kilku miesięcy zawodzi i nie może daleko zajść w żadnym prestiżowym turnieju. Ostatnio odpadł w IV rundzie Wimbledonu, bo doznał kontuzji.

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Teraz Hubert Hurkacz rozpoczął walkę w turnieju ATP 1000 na kortach twardych w Montrealu. Imprezę tę może dobrze wspominać, bo w 2022 roku awansował nawet do finału, przegrywając 6:3, 3:6, 3:6 z Hiszpanem Pablo Carreno-Bustą.

Pierwszym rywalem Polaka w tegorocznej edycji był Amerykanin Marcos Giron. Zawodnicy dotychczas grali ze sobą cztery razy i za każdym razem wygrywał Hurkacz (ostatni raz w maju ubiegłego roku w Rzymie - 6:3, 1:6, 6:1).

Pierwszy set był bardzo wyrównany i rozstrzygnął się w końcówce. Przy stanie 6:5 dla Polaka serwował Giron. Przy wyniku 15:15 Amerykanin popełnił niewymuszony błąd z bekhendu, a potem wyrzucił piłkę w aut z forhendu. W efekcie Hurkacz miał dwie piłki setowe. Wykorzystał już pierwszą, skutecznym wolejem przy siatce. - Ależ znakomicie to zrobił Hurkacz, swobodnie - zachwycał się Tomasz Tomaszewski, komentujący mecz w Polsacie Sport.

Na początku drugiego seta (przy stanie 1:1) Hurkacz serwował i prowadził 30:0. Wtedy jednak nastąpiła katastrofa. Polak popełnił podwójny błąd serwisowy, po chwili smeczem trafił w siatkę, a w kolejnej akcji nie trafił z forhendu i rywal miał break point. Od razu go wykorzystał, bo Hurkacz źle zaatakował przy siatce, a Giron świetnie go minął. - Niespodziewanie mamy przełamanie. Nagle, w ciągu paru minut, obraz meczu się zmienił - analizował Tomaszewski. Hurkacz przegrywał 1:2, a potem nie był w stanie odrobić strat (nie miał żadnej szansy na przełamanie) w drugim secie.

O losach meczu zadecydowała trzecia partia. Już w drugim jego gemie Polak miał break point. Nie wykorzystał go jednak, bo długą wymianę zakończył niewymuszonym błędem z bekhendu. Po chwili, po najdłuższej wymianie w spotkaniu, pojawiła się jednak druga szansa. Tym razem Hurkacz dał radę, bo bardzo dobrze zaatakował z bekhendu wzdłuż linii i mógł unieść pięść w górę. Polak pewnie utrzymał przewagę przełamania, bo w dwóch kolejnych swoich gemach serwisowych przegrał tylko dwa punkty, a w dodatku w siódmym gemie znów przełamał Girona.

Mecz trwał godzinę i 55 minut. Hurkacz miał ponad dwa razy więcej winnerów (44-19).

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Hurkacz w II rundzie zmierzy się z rozstawionym z numerem 25 Chilijczykiem Alejandro Tabilo (27. ATP).

I runda turnieju w Montrealu: Hubert Hurkacz - Marcos Giron 7:5, 4:6, 6:2