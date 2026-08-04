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WTA Toronto. Świątek gra z Bejlek. Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA]

Iga Świątek zmierzy się z Sarą Bejlek w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto. Gdzie obejrzeć mecz? O której godzinie się rozpocznie. Transmisja na żywo, stream online.
Iga Świątek na konferencji prasowej
screen: https://www.youtube.com/watch?v=rP0rxf5aCos

W tym sezonie Iga Świątek najlepiej spisała się podczas turnieju WTA 1000 w Rzymie, gdzie zagrała w półfinale. Poza tym próżno szukać imprez, w których meldowała się w gronie najlepszych czterech tenisistek. Ostatni raz na korcie widzieliśmy ją podczas wielkoszlemowego Wimbledonu, gdzie broniła tytułu sprzed roku. Wówczas przegrała 6:7 (9), 2:6 z Filipinką Alexandrą Ealą. Niedługo później spadła z trzeciego na ósme miejsce w rankingu WTA. 

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Świątek już raz wygrała z Bejlek

Teraz Świątek przystępuje do rywalizacji w turnieju w Toronto, gdzie rozpoczyna zmagania od drugiej rundy. W niej zmierzy się z Sarą Bejlek.

W pierwszej rundzie Czeszka okazała się lepsza od Chinki Xinyu Wang, zwyciężając 6:3, 4:6, 7:5. Bejlek zajmuje obecnie 38. miejsce w rankingu WTA.

Wyraźną faworytką najbliższej potyczki jest Świątek i to mimo problemów, jakie ma w tym sezonie. Polka już wie, jak wygrywać z Bejlek. Obie panie zmierzyły się ze sobą podczas tegorocznego Rolanda Garrosa, a Raszynianka triumfowała 6:2, 6:3.

Świątek przed zmaganiami w Toronto ma dodatkową motywację. Jeszcze nigdy w turnieju rozgrywanym naprzemiennie w tym mieście oraz w Montrealu nie dotarła do wielkiego finału.

WTA Toronto. Świątek - Beljek. Gdzie oglądać? O której transmisja?

Mecz Iga Świątek - Sara Bejlek odbędzie się we wtorek nie przed godz. 18:30 czasu polskiego. To spotkanie otworzy rywalizację na korcie centralnym w Toronto.

Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Canal+ Sport 2, a mecz będzie można obejrzeć także na stronie canalplus.com i w aplikacji Canal+ Online. Relacja tekstowa na żywo będzie dostępna do śledzenia w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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