Najgorsze nie były słowa o Świątek. To była kompromitacja autorytetu

Iga Świątek ma 25 lat, wygrała sześć turniejów wielkoszlemowych, przez prawie dwa i pół roku była numerem jeden światowego rankingu tenisistek i choć właśnie przeżywa trudny sezon, wciąż jest w gronie najlepszych. Takie są fakty. Mówienie, że Iga wygląda, jakby tenis przestał sprawiać jej radość, to nic nowego. W ostatnich miesiącach Świątek często tak się prezentuje. Ale stwierdzanie, że jest głupiutka i ma dojrzałość góra 13-letniego dziecka, to co najmniej nieporozumienie. A jeśli właśnie tak słowa dobiera ceniona i doświadczona psycholożka, jaką niewątpliwie jest 87-letnia Ewa Woydyłło, a nie jakiś sfrustrowany, anonimowy kibic, zwyczajnie brakuje słów, żeby to kulturalnie skomentować.

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Autor niesławnego wywiadu nie miał wyjścia. "Odpowiedzialność"

Nic dziwnego, że Lech Sidor, który przeprowadził tę szeroko komentowaną rozmowę, w końcu się poddał i postanowił usunąć ją ze swojego kanału w serwisie YouTube. Były tenisista i były trener, który w przeszłości współpracował ze Świątek, a obecnie komentator, po prostu zobaczył ogrom reakcji. Jednoznacznych. We wtorek "Trzeci serwis" opublikował w serwisach społecznościowych następujący komunikat:

"Usunęliśmy odcinek Returnu z Ewą Woydyłło. Na etapie produkcji i postprodukcji błędnie i bardzo naiwnie uznaliśmy, że za wypowiadane w programie słowa odpowiada wyłącznie ich autorka. Po Waszym feedbacku i reakcji mediów zrozumieliśmy jednak, że na nas z kolei spoczywa odpowiedzialność za to, jakie treści trafiają do dyskursu tenisowego i jaki poziom będzie ten dyskurs trzymał. Na tym polu polegliśmy 0:6, 0:6" - napisano w komunikacie.

"Z całą mocą PRZEPRASZAMY Igę Świątek, jej Team oraz wszystkich kibiców".

Świątek głupiutka, a Abramowicz nic nie robi, tylko liczy kasę

Przytoczmy kilka wypowiedzi psycholożki z tego, zdjętego już, wywiadu.

"Prawdopodobnie psycholog jest tam dla kasy, bo nieźle musi zarabiać. I nic nie robi, siedzi i ogląda mecze. Ja też bym tak chciała. Psycholożka dobrze zarabia i co, sama się zwolni? Podniesie dwa paluszki i powie, że jedzie do domu, do męża?"

"Iga nie chce na ten temat odpowiadać. Wyskoczyła jako gwiazda, wykreowała się na rozumną, dojrzałą, mądrą dziewczynę, a najprawdopodobniej jest głupiutka, wystraszona i sama nie rozumie, co się dzieje."

"Jak jej motywacja przeszła, bo ona przeważnie teraz wysiada po drugim meczu, to odpowiedź jest prosta. Przypuszczam, że Iga powinna teraz pójść na studia. Ona była mądrą dziewczyną, a teraz jest nieszczęśliwa. Wypełniłaby taką część siebie, którą bardzo eksponowała. Im lepiej grała, tym więcej zajmowała się innymi rzeczami. To wszystko zgasło? Już jej się znudziło? To nie jest tak, że Iga straciła się w tenisie. Ona już nie uwielbia tenisa."

"Przypuszczam, że ona się wypaliła, że tenis wystarczył jej na kilka lat spektakularnego wspinania się. Rozbłysła jak gwiazda, a teraz już nią nie jest, jest spadającym meteorem. I ciągle spada, spada. To jest okropna rola i to może bardzo źle na nią wpłynąć".

Tyle w zupełności wystarczy, żeby każdy się zdziwił. A tego było więcej. Była ocena pani Woydyłło, że Świątek jest tak niedojrzała, jakby miała 10 lat, no - góra 12-13. Oraz że nie jest osobowością jak Novak Djoković.

Świątek nie jest jak Djoković. Psycholożka odkryła Amerykę

Ręce opadają, kiedy się słucha takich rzeczy. Po pierwsze: z pewnością Świątek przez wybranie zawodowego sportu jako swojej życiowej drogi coś w życiu traci. Nie jest tak, że wyłącznie zyskuje. Na pewno mogłaby się rozwijać na innych polach, gdyby nie inwestowała aż tyle w siebie jako tenisistkę. Ale czy faktycznie Iga wygląda jak 10- czy 13-latka? Raczej powiedzielibyśmy, że dobrze sobie radzi, prawda? Owszem, ma pewne problemy i coraz częściej emocjonalnie nie wytrzymuje trudów rywalizowania z innymi dobrymi sportsmenkami. A my komentujemy te momenty, analizujemy je, zastanawiamy się, skąd się to bierze. I stawiamy pytania. Sam zastanawiam się, na ile skuteczna jest dziś trwająca już prawie osiem lat współpraca Igi z psycholożką Darią Abramowicz. "Granica została przekroczona" – mówi o tej relacji profesor Marcin Krawczyński, przewodniczący Ogólnopolskiej Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, i rzeczowo argumentuje.

A profesor Jan Blecharz, który przez lata zapracował sobie na miano najwybitniejszego polskiego psychologa sportowego, po prostu nie chce się wypowiadać na temat Świątek i Abramowicz. I z tego też można wysnuć pewne wnioski. Natomiast pani Woydyłło w usuniętej rozmowie z Sidorem też niby na tematy nie chciała się wypowiadać, niby podkreślała, że nie ma danych, nie wie i tak dalej, a jednak powiedziała mnóstwo rzeczy nie do zaakceptowania.

Jak, widząc problemy Świątek, można pójść na taką łatwiznę, żeby stwierdzić, że one są dlatego, że Iga jest głupiutka i niedojrzała? Jak można dla kontrastu zestawiać ją z Djokoviciem? To naturalne, że 39-letni mąż i ojciec jest dużo bardziej doświadczony życiowo od 25-letniej panny. Tenisowo w wieku 25 lat Serb miał w dorobku pięć tytułów wielkoszlemowych – mniej niż teraz ma Świątek. Dziś ma takich tytułów aż 24 i jest chyba największym tenisistą w historii. I czy to naprawdę dziwne, że dziś inaczej reaguje, gdy przegrywa na korcie, niż to robi Świątek, która przegrywania tak naprawdę jeszcze ciągle się uczy?

Kto tu wyszedł na ordynusa? "Fuj, fuj"

Może nas niepokoić, jak ta nauka u Igi wygląda. Możemy się martwić, gdy słuchamy, jak sama mówi, że przegrała ważny mecz, bo miała pospinane, sztywne ze stresu ciało. Albo/i jak po jednym czy drugim meczu opowiada, że brakuje jej luzu i cieszenia się tenisem, że za dużo jest w niej napięcia. Ale trzeba naprawdę złej woli i chyba jakiegoś rodzaju obrażenia się na Igę za to, że przestała seriami wygrywać, żeby mówić o niej tak, jak to zrobiła Woydyłło.

Zresztą nie tylko o Świątek pani psycholożka wygłosiła zdania zdumiewające. Na poziomie ogólnym bzdurą nie do obrony jest teoria, że "u osób dojrzałych kryzys trwa 20 minut". A całkowicie dyskwalifikują panią Woydyłło jako autorytet również jej słowa o Arynie Sabalence: "Zachowuje się wulgarnie, potwornie. Dmucha sobie tę gębę, wypindrza się. To w ogóle nie jest sport. No, Białorusinka, ruska baba […] Jest takim ordynusem. A poza tym robi wojnę w Ukrainie. No nie mogę tego znieść. Pupilka Łukaszenki. To wszystko razem, jak mi się poukłada, to naprawdę... fuj, fuj, okropna" oraz: "Nie lubię mężczyzn grających w damskiego tenisa z kobietami. A ona jest po prostu facetem".

Takie personalne ataki totalnie psują dyskurs, o jaki poniewczasie zatroszczył się Lech Sidor. Ale skoro już mleko się rozlało, to chyba lepiej będzie przestać nad nim płakać i na przyszłość próbować tę butelkę z mlekiem otwierać kulturalnie i w dobrym towarzystwie, a nie rzucając nią o bruk.