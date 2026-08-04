Najgorsze nie były słowa o Świątek. To była kompromitacja autorytetu

Iga Świątek ma 25 lat, wygrała sześć turniejów wielkoszlemowych, przez prawie dwa i pół roku była numerem jeden światowego rankingu tenisistek i choć właśnie przeżywa trudny sezon, wciąż jest w gronie najlepszych. Takie są fakty. Mówienie, że Iga wygląda, jakby tenis przestał sprawiać jej radość, to nic nowego. W ostatnich miesiącach Świątek często tak się prezentuje. Ale stwierdzanie, że jest głupiutka i ma dojrzałość góra 13-letniego dziecka, to co najmniej nieporozumienie. A jeśli właśnie tak słowa dobiera ceniona i doświadczona psycholożka, jaką niewątpliwie jest 87-letnia Ewa Woydyłło, a nie jakiś sfrustrowany, anonimowy kibic, zwyczajnie brakuje słów, żeby to kulturalnie skomentować.
Nic dziwnego, że Lech Sidor, który przeprowadził tę szeroko komentowaną rozmowę, w końcu się poddał i postanowił usunąć ją ze swojego kanału w serwisie YouTube. Były tenisista i były trener, który w przeszłości współpracował ze Świątek, a obecnie komentator, po prostu zobaczył ogrom reakcji. Jednoznacznych. We wtorek "Trzeci serwis" opublikował w serwisach społecznościowych następujący komunikat:
"Usunęliśmy odcinek Returnu z Ewą Woydyłło. Na etapie produkcji i postprodukcji błędnie i bardzo naiwnie uznaliśmy, że za wypowiadane w programie słowa odpowiada wyłącznie ich autorka. Po Waszym feedbacku i reakcji mediów zrozumieliśmy jednak, że na nas z kolei spoczywa odpowiedzialność za to, jakie treści trafiają do dyskursu tenisowego i jaki poziom będzie ten dyskurs trzymał. Na tym polu polegliśmy 0:6, 0:6" - napisano w komunikacie.
"Z całą mocą PRZEPRASZAMY Igę Świątek, jej Team oraz wszystkich kibiców".
Przytoczmy kilka wypowiedzi psycholożki z tego, zdjętego już, wywiadu.
Tyle w zupełności wystarczy, żeby każdy się zdziwił. A tego było więcej. Była ocena pani Woydyłło, że Świątek jest tak niedojrzała, jakby miała 10 lat, no - góra 12-13. Oraz że nie jest osobowością jak Novak Djoković.
Ręce opadają, kiedy się słucha takich rzeczy. Po pierwsze: z pewnością Świątek przez wybranie zawodowego sportu jako swojej życiowej drogi coś w życiu traci. Nie jest tak, że wyłącznie zyskuje. Na pewno mogłaby się rozwijać na innych polach, gdyby nie inwestowała aż tyle w siebie jako tenisistkę. Ale czy faktycznie Iga wygląda jak 10- czy 13-latka? Raczej powiedzielibyśmy, że dobrze sobie radzi, prawda? Owszem, ma pewne problemy i coraz częściej emocjonalnie nie wytrzymuje trudów rywalizowania z innymi dobrymi sportsmenkami. A my komentujemy te momenty, analizujemy je, zastanawiamy się, skąd się to bierze. I stawiamy pytania. Sam zastanawiam się, na ile skuteczna jest dziś trwająca już prawie osiem lat współpraca Igi z psycholożką Darią Abramowicz. "Granica została przekroczona" – mówi o tej relacji profesor Marcin Krawczyński, przewodniczący Ogólnopolskiej Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, i rzeczowo argumentuje.
A profesor Jan Blecharz, który przez lata zapracował sobie na miano najwybitniejszego polskiego psychologa sportowego, po prostu nie chce się wypowiadać na temat Świątek i Abramowicz. I z tego też można wysnuć pewne wnioski. Natomiast pani Woydyłło w usuniętej rozmowie z Sidorem też niby na tematy nie chciała się wypowiadać, niby podkreślała, że nie ma danych, nie wie i tak dalej, a jednak powiedziała mnóstwo rzeczy nie do zaakceptowania.
Jak, widząc problemy Świątek, można pójść na taką łatwiznę, żeby stwierdzić, że one są dlatego, że Iga jest głupiutka i niedojrzała? Jak można dla kontrastu zestawiać ją z Djokoviciem? To naturalne, że 39-letni mąż i ojciec jest dużo bardziej doświadczony życiowo od 25-letniej panny. Tenisowo w wieku 25 lat Serb miał w dorobku pięć tytułów wielkoszlemowych – mniej niż teraz ma Świątek. Dziś ma takich tytułów aż 24 i jest chyba największym tenisistą w historii. I czy to naprawdę dziwne, że dziś inaczej reaguje, gdy przegrywa na korcie, niż to robi Świątek, która przegrywania tak naprawdę jeszcze ciągle się uczy?
Może nas niepokoić, jak ta nauka u Igi wygląda. Możemy się martwić, gdy słuchamy, jak sama mówi, że przegrała ważny mecz, bo miała pospinane, sztywne ze stresu ciało. Albo/i jak po jednym czy drugim meczu opowiada, że brakuje jej luzu i cieszenia się tenisem, że za dużo jest w niej napięcia. Ale trzeba naprawdę złej woli i chyba jakiegoś rodzaju obrażenia się na Igę za to, że przestała seriami wygrywać, żeby mówić o niej tak, jak to zrobiła Woydyłło.
Zresztą nie tylko o Świątek pani psycholożka wygłosiła zdania zdumiewające. Na poziomie ogólnym bzdurą nie do obrony jest teoria, że "u osób dojrzałych kryzys trwa 20 minut". A całkowicie dyskwalifikują panią Woydyłło jako autorytet również jej słowa o Arynie Sabalence: "Zachowuje się wulgarnie, potwornie. Dmucha sobie tę gębę, wypindrza się. To w ogóle nie jest sport. No, Białorusinka, ruska baba […] Jest takim ordynusem. A poza tym robi wojnę w Ukrainie. No nie mogę tego znieść. Pupilka Łukaszenki. To wszystko razem, jak mi się poukłada, to naprawdę... fuj, fuj, okropna" oraz: "Nie lubię mężczyzn grających w damskiego tenisa z kobietami. A ona jest po prostu facetem".
Takie personalne ataki totalnie psują dyskurs, o jaki poniewczasie zatroszczył się Lech Sidor. Ale skoro już mleko się rozlało, to chyba lepiej będzie przestać nad nim płakać i na przyszłość próbować tę butelkę z mlekiem otwierać kulturalnie i w dobrym towarzystwie, a nie rzucając nią o bruk.