Iga Świątek bardzo tego potrzebowała. "Całkowite oderwanie"

Dokładnie miesiąc temu Iga Świątek zagrała swój ostatni mecz w tym sezonie. Wtedy Polka przegrała 6:7 (9), 2:6 z Filipinką Alexandrą Ealą. Jak przy niemal każdej porażce Polki pojawiają się zasadne pytania o kryzys czy sytuację w sztabie naszej tenisistki. "Spadek formy Igi Świątek to tylko połowa prawdy o obecnych problemach naszej tenisistki. Drugą jest olbrzymi postęp jej rywalek" - komentował Dominik Senkowski ze Sport.pl. Teraz Świątek wraca do gry, gdy sezon już będzie toczył się na kortach twardych.

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Tak Świątek odpoczywała od tenisa. "Czas na całkowite oderwanie się od tego"

Świątek rozmawiała z dziennikarzami na konferencji prasowej przed swoim pierwszym meczem w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie szerzej opowiedziała o swoich wakacjach i o odpoczynku od tenisa. Iga też przyznała, że oglądała mecze Huberta Hurkacza podczas Wimbledonu.

- Spędziłam siedem albo osiem dni w Grecji z przyjaciółmi. To była świetna zabawa i przede wszystkim czas na całkowite oderwanie się od tenisa. Śledziłam tylko poczynania Huberta Hurkacza na Wimbledonie, a poza tym prawie nie widziałam żadnych meczów. To była dobra okazja, by się zrelaksować i doświadczyć innego życia, niż tenis - powiedziała.

Świątek wraca na turniej w Toronto po czterech latach przerwy. - Bardzo się cieszę, że tu jestem. Ostatni raz byłam tu w 2022 roku, więc czuję się, jakbym przyjeżdżała gdzieś indziej. Znam większość turniejów w tym cyklu bardzo dobrze, ale ten nie. Przygotowywałam się do sezonu na kortach twardych w Warszawie i teraz kontynuujemy tę pracę tutaj - dodała Polka.

Dziennikarze spytali Świątek o niedawny triumf Alexandry Eali z Filipin w turnieju w Waszyngtonie. Czy zdaniem Igi kobiecy tenis jest coraz bardziej konkurencyjny?

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- Nie sądzę, żeby teraz było trudniej. Młodzi zawodnicy ciągle się pojawiają. Jedyne, co się zmienia, to perspektywa. Kiedyś jesteś debiutantem, a potem stajesz się uznanym zawodnikiem. Tour zawsze tak działa. To naturalny cykl tego sportu. Zawsze będzie mieszanka doświadczonych zawodników i nowych pokoleń - podsumowała.

Świątek rozpocznie turniej WTA 1000 w Toronto od meczu z Czeszką Sarą Bejlek. Spotkanie odbędzie się we wtorek nie przed godz. 18:30 czasu polskiego. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.