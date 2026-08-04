Osaka przemówiła ws. współpracy z Wiktorowskim. Tak go nazwała

Iga Świątek współpracowała z Tomaszem Wiktorowskim przez niecałe trzy lata - od grudnia 2021 do października 2024. W tym czasie tenisistka sięgnęła po 19 trofeów, w tym 4 tytuły wielkoszlemowe i WTA Finals oraz awansowała na pierwsze miejsce w rankingu WTA.

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Tak Osace współpracuje się z Wiktorowskim. "Fantastyczny"

Teraz tenisistka współpracuje z Francisco Roigiem, a polski trener z Naomi Osaką. Sama zawodniczka podczas dnia z mediami opowiedziała, że poczyniła postępy pod okiem Polaka. - Teraz jestem inną zawodniczką. Na trawie czuję się o wiele pewniej, podchodząc do siatki, grając agresywnie i akceptując błędy. Jestem ciekaw, jak to wszystko przełoży się na moją grę na kortach twardych podczas tego tournee po USA - opowiadała, cytowana przez puntodebreak.com.

Następnie dodała, że Wiktorowski daje jej to, czego potrzebuje. - To była bardzo intensywna podróż. Myślę, że wydobył ze mnie to, co najlepsze w tenisie - zaznaczyła.

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- Zawsze mówi mi prawdę. Są chwile, kiedy mój poziom spada, a on mówi mi wprost: "Musisz zareagować". Na korcie jest fantastycznym trenerem. Czuję, że współpracuje nam się naprawdę dobrze i bardzo się cieszę, że będę się z nim dalej rozwijać - kontynuowała.

Teraz Osaka i Wiktorowski będą rywalizować w turnieju WTA 1000 w Toronto. Japońska tenisistka zmierzy się z Panną Udvardy z Węgier.

Naomi Osaka współpracuje z Wiktorowskim od końca lipca 2025 roku. Zaczęli współpracę przed turniejem w Montrealu, ale podkreślano, że to jest "na próbę". W sierpniu oficjalnie potwierdzono, że Polak zostaje jej trenerem. Podczas ich okresu próbnego tenisistka dotarła do finału turnieju w Montrealu, gdzie uległa Victorii Mboko 6:2, 4:6, 1:6. Aktualnie Japonka plasuje się na 13. miejscu w rankingu WTA.