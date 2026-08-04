Jest reakcja na kontrowersyjne słowa psycholożki nt. Igi Świątek! "Przepraszamy"

Szerokim echem w środowisku tenisowym odbił się wywiad psycholożki Ewy Woydyłło u Lecha Sidora w programie "Trzeci serwis". Jak opisywaliśmy na Sport.pl: "Jej zdaniem Iga Świątek już nie kocha tenisa jako dyscypliny, jest nieszczęśliwa, a jej problem może nie leżeć we współpracy z psychologiem, czyli Darią Abramowicz" - relacjonowaliśmy.

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Jest reakcja na burzę po słowach psycholożki nt. Igi Świątek

- Jak jej motywacja przeszła, bo ona przeważnie teraz wysiada po drugim meczu, to odpowiedź jest prosta. Przypuszczam, że Iga powinna teraz pójść na studia. Ona była mądrą dziewczyną, a teraz jest nieszczęśliwa - stwierdziła między innymi.

- (Iga Świątek - przyp. red.) Wyskoczyła jako gwiazda, wykreowała się na rozumną, dojrzałą, mądrą dziewczynę, a najprawdopodobniej jest głupiutka, wystraszona i sama nie rozumie, co się dzieje. Tam nie siedzi tylko Abramowicz, ale też trzech, czterech panów, ojciec, siostra. To nie jest tak, że wyniki nie mają dla niej znaczenia. Mają. Gdy przegrywa, jest bardzo smutna, zmartwiona sobą, zła na korcie. A była promienną, zwycięską boginią tenisa - dodawała.

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To nie spodobało się nie tylko kibicom, ale i w środowisku. Twórcy podcastu końcu postanowili zareagować.

"Usunęliśmy odcinek „Returnu" z Ewą Woydyłło. Na etapie produkcji i postprodukcji błędnie i bardzo naiwnie uznaliśmy, że za wypowiadane w programie słowa odpowiada wyłącznie ich autorka. Po Waszym feedbacku i reakcji mediów zrozumieliśmy jednak, że na nas z kolei spoczywa odpowiedzialność za to, jakie treści trafiają do dyskursu tenisowego i jaki poziom będzie ten dyskurs trzymał. Na tym polu polegliśmy 0:6, 0:6" - napisano w komunikacie.

Na koniec zwrócono się do Igi Świątek. "Z całą mocą PRZEPRASZAMY Igę Świątek, jej Team oraz wszystkich kibiców" - zakończono (pisownia oryginalna).