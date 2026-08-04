Trener mistrzyni Wimbledonu ostrzega Chwalińską. Na to musi uważać

Maja Chwalińska, podobnie jak Iga Świątek, przygotowuje się do swojego pierwszego meczu w Toronto. Polki miały w pierwszej rundzie tzw. wolny los, więc rywalizację zaczynają od drugiej rundy. Gwiazda Mai Chwalińskiej rozbłysła dopiero podczas tegorocznej edycji Rolanda Garrosa, gdzie dotarła do finału, w którym poległa z Mirrą Andriejewą. Od tego czasu Polka dała się poznać szerszej publiczności oraz wyżej notowanym rywalkom, które w Paryżu pokonywała.

REKLAMA

Zobacz wideo Rewolucja w życiu Mai Chwalińskiej. Tego jeszcze nie przeżyła

Na to musi uważać Chwalińska. Trener mistrzyni Wimbledonu nie ma wątpliwości

Zdaniem Tomasa Krupy, trenera Lindy Noskovej to, co się teraz dzieje wokół Chwalińskiej, może być dla niej zagrożeniem. Dlaczego? - Każdy wielkoszlemowy finał ma ogromną wartość, każdy należy docenić, ale z drugiej strony mamy wiele przykładów dziewczyn, dla których świetny wynik stawał się później problemem i obciążeniem. Mam nadzieję, że Linda i Maja Chwalińska tego nie doświadczą. W każdym razie my myślimy o startach w kontekście "po horyzont, a nawet dalej". Nawet po tym superwystępie w Wimbledonie - zapewnił trener mistrzyni Wimbledonu w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Później wspomniał także o Idze Świątek, która teraz nie dominuje jak przed laty. Szkoleniowiec zauważył, że Polka jest ostatnią zawodniczką, która potrafiła zdominować tour. - Ostatnią osobą, która w tourze na dłuższym dystansie potrafiła coś zbudować i kontynuować, była Iga Świątek, która w ciągu pięciu lat wygrała cztery Garrosy - stwierdził.

Zobacz też: Sabalenka dostała pytanie o testy płci. Jednoznaczne stanowisko

- Ale nawet ona znajduje się obecnie w innym położeniu. Każdy, kto interesuje się tym sportem, zdaje sobie z tego sprawę - zakończył.

W ostatnim czasie liderką światowego rankingu jest Aryna Sabalenka, ale nawet ona w tym sezonie nie sięgnęła po tytuł na Wielkim Szlemie - Australian Open wygrała Jelena Rybakina, Rolanda Garrosa - Mirra Andriejewa, a Wimbledon - Linda Noskova. Ostatnią szansę Białorusinka będzie miała na US Open, który rozegrany zostanie w dniach 31 sierpnia - 13 września.