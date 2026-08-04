Trener mistrzyni Wimbledonu ostrzega Chwalińską. Na to musi uważać

Maja Chwalińska, podobnie jak Iga Świątek, przygotowuje się do swojego pierwszego meczu w Toronto. Polki miały w pierwszej rundzie tzw. wolny los, więc rywalizację zaczynają od drugiej rundy. Gwiazda Mai Chwalińskiej rozbłysła dopiero podczas tegorocznej edycji Rolanda Garrosa, gdzie dotarła do finału, w którym poległa z Mirrą Andriejewą. Od tego czasu Polka dała się poznać szerszej publiczności oraz wyżej notowanym rywalkom, które w Paryżu pokonywała.
Zdaniem Tomasa Krupy, trenera Lindy Noskovej to, co się teraz dzieje wokół Chwalińskiej, może być dla niej zagrożeniem. Dlaczego? - Każdy wielkoszlemowy finał ma ogromną wartość, każdy należy docenić, ale z drugiej strony mamy wiele przykładów dziewczyn, dla których świetny wynik stawał się później problemem i obciążeniem. Mam nadzieję, że Linda i Maja Chwalińska tego nie doświadczą. W każdym razie my myślimy o startach w kontekście "po horyzont, a nawet dalej". Nawet po tym superwystępie w Wimbledonie - zapewnił trener mistrzyni Wimbledonu w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".
Później wspomniał także o Idze Świątek, która teraz nie dominuje jak przed laty. Szkoleniowiec zauważył, że Polka jest ostatnią zawodniczką, która potrafiła zdominować tour. - Ostatnią osobą, która w tourze na dłuższym dystansie potrafiła coś zbudować i kontynuować, była Iga Świątek, która w ciągu pięciu lat wygrała cztery Garrosy - stwierdził.
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- Ale nawet ona znajduje się obecnie w innym położeniu. Każdy, kto interesuje się tym sportem, zdaje sobie z tego sprawę - zakończył.
W ostatnim czasie liderką światowego rankingu jest Aryna Sabalenka, ale nawet ona w tym sezonie nie sięgnęła po tytuł na Wielkim Szlemie - Australian Open wygrała Jelena Rybakina, Rolanda Garrosa - Mirra Andriejewa, a Wimbledon - Linda Noskova. Ostatnią szansę Białorusinka będzie miała na US Open, który rozegrany zostanie w dniach 31 sierpnia - 13 września.