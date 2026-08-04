WTA Toronto. O której dziś gra Maja Chwalińska? Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA]

Maja Chwalińska (22. WTA) od finału Roland Garros zagrała tylko jeden mecz - na Wimbledonie, gdzie przegrała bardziej z kontuzją niż rywalką (choć oczywiście wynik był niekorzystny dla Polki). Od tamtej pory trwa wyczekiwanie na powrót 24-latki, która pokaże się w serii turniejów na północnoamerykańskich kortach twardych.

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Tenis. O której gra Chwalińska? Kiedy dzisiaj mecz Chwalińskiej?

Na początek zawodniczkę czekają zawody WTA 1000 w Toronto. Tam jest rozstawiona z numerem 18., przez co do gry wchodzi od drugiej rundy. Jej pierwszą rywalką została Talia Gibson (74. WTA), która skorzystała na problemach zdrowotnych Elisabetty Cocciaretto (59. WTA) - Włoszka skreczowała przy stanie 2:6, 2:3.

Będzie to pierwsze w historii spotkanie Chwalińskiej z Gibson, która w singlowym ranking najwyżej była na 55. pozycji. 22-latka nie zdobyła żadnego tytułu rangi WTA, za to 10-krotnie triumfowała w turniejach ITF. Najlepsze wyniki w Wielkim Szlemie? W dwóch ostatnich edycjach Australian Open dotarła do drugiej rundy, w pozostałych trzech najlepszym rezultatem był sam występ w drabince głównej.

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Teoretycznie Polka jest faworytką starcia z Australijką, która ma jednak przewagę fizyczną (176 cm wzrostu, o 12 cm więcej) i może zagrozić choćby serwisem (105 asów w tym sezonie przy ledwie 12 asach Chwalińskiej). Zwyciężczyni tego pojedynku w trzeciej rundzie zagra z Jekatieriną Aleksandrową (19. WTA) lub Camilą Osorio (56. WTA).

O której godzinie gra Maja Chwalińska? Gdzie obejrzeć mecz Chwalińska - Gibson? [Transmisja TV, stream online, relacja live, wynik]

Mecz drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Toronto Maja Chwalińska - Talia Gibson zostanie rozegrany we wtorek 4 sierpnia jako drugi od godz. 18:30 czasu polskiego na korcie 1 (po Aleksandrowa - Osorio). Transmisję TV przeprowadzi Canal+Sport 2 (kanał płatny), a stream online będzie w serwisie streamingowym Canal+ (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.