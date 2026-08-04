Szokujące słowa psycholożki o Świątek. Ekspertka: "Pogarda i deprecjonowanie"

Iga Świątek (8. WTA) nie może zaliczyć sezonu 2026 do udanych. Nasza najlepsza tenisistka nie jest w stanie nawiązać do swoich najlepszych lat, nadal szuka optymalnej formy. Wielu obserwatorów wskazuje jednak, że za problemami Świątek na korcie stoi psycholożka Daria Abramowicz.

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Herman wypunktowała Woydyłło w kontekście jej słów o Świątek

- Iga decyduje o tym, kogo zatrudnia. Kupuje sobie pomoc trenerów, ćwiczeniowców, masażystów, całej obsługi i zatrudnia też dla siebie psychologa. Trenerów już kilku zmieniła, a psychologów nie zmienia. To znaczy, że jest zadowolona, więc prawdopodobnie problem nie jest w psychologii. Prawdopodobnie psycholog jest tam dla kasy, bo nieźle musi zarabiać. I nic nie robi, siedzi i ogląda mecze. Ja też bym tak chciała. Psycholożka dobrze zarabia i co, sama się zwolni? Podniesie dwa paluszki i powie, że jedzie do domu, do męża? - zastanawiała się dr Ewa Woydyłło w programie Lecha Sidora "Trzeci serwis".

- Iga nie chce na ten temat odpowiadać. Wyskoczyła jako gwiazda, wykreowała się na rozumną, dojrzałą, mądrą dziewczynę, a najprawdopodobniej jest głupiutka, wystraszona i sama nie rozumie, co się dzieje. Tam nie siedzi tylko Abramowicz, ale też trzech, czterech panów, ojciec, siostra. To nie jest tak, że wyniki nie mają dla niej znaczenia. Mają. Gdy przegrywa, jest bardzo smutna, zmartwiona sobą, zła na korcie. A była promienną, zwycięską boginią tenisa - powiedziała znana psycholożka.

Słowa Woydyłło spotkały się z wieloma, często negatywnymi komentarzami. W jednym z nich psychiatrka i edukatorka zdrowia psychicznego Maja Herman postanowiła wypunktować to, co jej zdaniem w wypowiedzi Woydyłło jest nie do obrony.

"To, co zwróciło moją uwagę, nie dotyczy wyłącznie samej krytyki Igi Świątek. Krytykowanie sportowca, jego decyzji czy sposobu gry jest czymś naturalnym. Problem zaczyna się wtedy, gdy zamiast oceny zachowania pojawia się ocena człowieka" - napisała w portalu X, po czym wskazała w wypowiedzi Ewy Woydyłło kilka mechanizmów m.in. "Pogarda i deprecjonowanie - ocena osoby zamiast jej zachowania; Zawstydzanie zamiast wspierania - sugerowanie, że porażka jest czymś kompromitującym" itp.

"Jako psychiatrka uważam, że słowa osób z autorytetem mają szczególne znaczenie. Tym bardziej warto pamiętać o zasadzie, która obowiązuje nie tylko w gabinecie, ale również w przestrzeni publicznej. Krytykować można zachowania, decyzje i strategie. Nie człowieka. Bo od merytorycznej krytyki do deprecjonowania drugiego człowieka jest naprawdę bardzo krótka droga" - zaznaczyła Maja Herman.

Przed Igą Świątek mecz w ramach II rundy turnieju w Toronto. Jej przeciwniczką będzie 20-letnia Czeszka Sara Bejlek (38. WTA). Spotkanie na korcie centralnym rozpocznie się nie wcześniej niż o 18.30 polskiego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.