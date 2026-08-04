Sabalenka dostała pytanie o testy płci. Jednoznaczne stanowisko

Do tej pory świat kobiecego tenisa nie był związany z wątpliwościami co do płci zawodniczek. Jak dotąd odnotowano jeden przypadek osoby transseksualnej. "W latach 70. wśród kobiet występowała Renee Richards, urodzona w 1934 roku jako Richard Raskind. W 1979 roku dotarła do III rundy US Open i była notowana w czołowej '20' rankingu" - zaznaczył dziennikarz Sport.pl Mateusz Gaweł.

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Sabalenka wprost o testach płci. "Popieram je"

Największe kontrowersje w związku z tematem płci i przeprowadzania badań do jej potwierdzenia dotyczyły lekkiej atletyki (np. Caster Semenya) czy boksu (m.in. Lin Yu-Ting). W środowisku tenisowym to nowość.

- To, że WTA w ogóle zaczyna zajmować się takimi sprawami, jest po prostu kuriozalne. Takie przypadki właściwie się nie zdarzają. Skupiamy się więc na tak znikomej, wręcz mikroskopijnej części społeczeństwa, by zamanifestować swoje stanowisko właśnie teraz. Dlaczego? Co się stało, że WTA zamierza wprowadzić te testy właśnie teraz, w połowie sezonu? - zapytała retorycznie Rennae Stubbs, będąca w kontrze choćby do Martiny Navaratilovej, popierającej ten pomysł.

Jak się okazuje, nic przeciwko testom genetycznym nie ma także Aryna Sabalenka. Białorusinka została zapytana o nie podczas konferencji prasowej turnieju WTA 1000 w Toronto.

- Myślę, że utrzymanie sprawiedliwości w naszym cyklu jest naprawdę ważne - zaczęła liderka rankingu. -Jest oczywiste, że pod względem biologicznym mężczyźni są znacznie silniejsi od kobiet, więc uważam, że rywalizacja kobiet z biologicznymi mężczyznami nie byłaby do końca fair. Podjęcie tej decyzji zajęło im trochę czasu i tak - popieram ją - zaznaczyła.

Pod koniec grudnia 2025 roku Sabalenka zmierzyła się z Nickiem Kyrgiosem w pokazowym meczu w ramach "bitwy płci" w Dubaju. Przegrała w dwóch setach (3:6, 3:6), a samo spotkanie wywołało mnóstwo komentarzy.

- Skupiam się na sobie i swoich celach, wiecie, zrobię wszystko, co trzeba. Jeśli chcą nas wszystkie przetestować, z chęcią to zrobię. To całkiem w porządku, trzymajmy się tego - podkreśliła Białorusinka.

Aryna Sabalenka w swoim pierwszym meczu rywalizacji w Toronto zmierzy się z Japonką Moyuką Uchijimą (111. WTA). Dotychczas zawodniczki zmierzyły się ze sobą tylko raz - dwa lata temu podczas Roland Garros lepsza (6:2, 6:2) była Białorusinka. Spotkanie w Kanadzie zaplanowano na środę 5 sierpnia, organizatorzy nie podali jeszcze godziny startu.