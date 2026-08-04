WTA Toronto. Gdzie oglądać mecz Iga Świątek - Sara Bejlek? O której? [TRANSMISJA]

Iga Świątek wróci do gry po miesięcznej przerwie. Polka pojawiła się na korcie po raz ostatni 4 lipca, kiedy to przegrała 6:7 (9), 2:6 z Filipinką Alexandrą Ealą w trzeciej rundzie Wimbledonu. - Szczerze mówiąc wyniki przestały mnie już obchodzić. Byłam na nich tak bardzo skupiona, że trudno tak dalej funkcjonować. Dlatego staram się po prostu odpuścić. Trzeba ufać procesowi - mówiła Świątek na jednej z konferencji prasowych. Teraz Świątek weźmie udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zacznie zmagania od drugiej rundy.
Pierwszą rywalką Świątek będzie Czeszka Sara Bejlek, która zaczęła turniej w Toronto od pokonania 6:3, 4:6, 7:5 Chinki Xinyu Wang. Iga zagra z tą rywalką po raz drugi w karierze. Ich pierwszy pojedynek odbył się w drugiej rundzie tegorocznego Roland Garros. Wtedy Świątek wygrała 6:2, 6:3.
- Sara ma "zdradliwy" sposób gry, musiałam się do tego dostosować. Musiałam zobaczyć, co zrobi z bekhendu i forhendu. Dobrze miesza uderzenia, to nie było proste. Jeśli rywalka korzysta ze swej leworęczności, to serwuje dużo do bekhendu, jest trudniej. Trzeba się dostosować do innego slajsa, innej rotacji - mówiła Świątek w wywiadzie po meczu z Bejlek.
Do tej pory Bejlek nie odnosiła znaczących sukcesów w seniorskiej karierze. Jej największe triumfy to cztery wygrane turnieje rangi WTA 125, z czego ostatni w październiku zeszłego roku w Queretaro. Bejlek to też triumfatorka juniorskiego Roland Garros w deblu, gdzie z Lucie Havlickovą pokonała 6:3, 6:3 czesko-szwajcarską parę Nikola Bartunkova - Celine Naef.
Jeżeli Świątek awansuje do trzeciej rundy turnieju w Toronto, to zagra tam z lepszą tenisistką z pary Donna Vekić (Chorwacja) - Viktorija Golubić (Szwajcaria). Z obiema zawodniczkami Świątek ma dodatni bilans meczów - 4:0 z Vekić i 2:1 z Golubić.
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Mecz Igi Świątek z Sarą Bejlek odbędzie się we wtorek nie przed godz. 18:30 czasu polskiego. To spotkanie otworzy rywalizację na korcie centralnym w Toronto. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Canal+ Sport 2, a mecz będzie można obejrzeć także na stronie canalplus.com i w aplikacji Canal+ Online. Relacja tekstowa na żywo będzie dostępna do śledzenia w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.