WTA Toronto. Gdzie oglądać mecz Iga Świątek - Sara Bejlek? O której? [TRANSMISJA]

Iga Świątek wróci do gry po miesięcznej przerwie. Polka pojawiła się na korcie po raz ostatni 4 lipca, kiedy to przegrała 6:7 (9), 2:6 z Filipinką Alexandrą Ealą w trzeciej rundzie Wimbledonu. - Szczerze mówiąc wyniki przestały mnie już obchodzić. Byłam na nich tak bardzo skupiona, że trudno tak dalej funkcjonować. Dlatego staram się po prostu odpuścić. Trzeba ufać procesowi - mówiła Świątek na jednej z konferencji prasowych. Teraz Świątek weźmie udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zacznie zmagania od drugiej rundy.

REKLAMA

Zobacz wideo Ojciec Igi Świątek nie wytrzymał! Ostry wpis. "Miał rację"

WTA Toronto. Świątek już pokonywała tę rywalkę. "Ma zdradliwy sposób gry"

Pierwszą rywalką Świątek będzie Czeszka Sara Bejlek, która zaczęła turniej w Toronto od pokonania 6:3, 4:6, 7:5 Chinki Xinyu Wang. Iga zagra z tą rywalką po raz drugi w karierze. Ich pierwszy pojedynek odbył się w drugiej rundzie tegorocznego Roland Garros. Wtedy Świątek wygrała 6:2, 6:3.

- Sara ma "zdradliwy" sposób gry, musiałam się do tego dostosować. Musiałam zobaczyć, co zrobi z bekhendu i forhendu. Dobrze miesza uderzenia, to nie było proste. Jeśli rywalka korzysta ze swej leworęczności, to serwuje dużo do bekhendu, jest trudniej. Trzeba się dostosować do innego slajsa, innej rotacji - mówiła Świątek w wywiadzie po meczu z Bejlek.

Do tej pory Bejlek nie odnosiła znaczących sukcesów w seniorskiej karierze. Jej największe triumfy to cztery wygrane turnieje rangi WTA 125, z czego ostatni w październiku zeszłego roku w Queretaro. Bejlek to też triumfatorka juniorskiego Roland Garros w deblu, gdzie z Lucie Havlickovą pokonała 6:3, 6:3 czesko-szwajcarską parę Nikola Bartunkova - Celine Naef.

Jeżeli Świątek awansuje do trzeciej rundy turnieju w Toronto, to zagra tam z lepszą tenisistką z pary Donna Vekić (Chorwacja) - Viktorija Golubić (Szwajcaria). Z obiema zawodniczkami Świątek ma dodatni bilans meczów - 4:0 z Vekić i 2:1 z Golubić.

Zobacz też: Koszmar mistrzyni wielkoszlemowej trwa. Nie zagra w US Open

WTA Toronto. Gdzie i kiedy obejrzeć mecz Świątek - Bejlek?

Mecz Igi Świątek z Sarą Bejlek odbędzie się we wtorek nie przed godz. 18:30 czasu polskiego. To spotkanie otworzy rywalizację na korcie centralnym w Toronto. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Canal+ Sport 2, a mecz będzie można obejrzeć także na stronie canalplus.com i w aplikacji Canal+ Online. Relacja tekstowa na żywo będzie dostępna do śledzenia w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.