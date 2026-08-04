Tak Linette zagrała z 620. tenisistką świata w Toronto. Zaczęło się fatalnie

Magda Linette nie była w najwyższej formie w ostatnich tygodniach. Reprezentantka Polski notowała serię czterech meczów bez wygranej, która zaczęła się w połowie czerwca w meczu z Barborą Krejcikovą w s'Hertogenbosch (3:6, 6:7). Potem Linette przegrywała z Mirrą Andriejewą (Wimbledon, 5:7, 4:6), Maią Hontamą (Ateny, 4:6, 5:7) i Leylah Fernandez (Waszyngton, 1:6, 4:6). Szansa na przełamanie pojawiła się w pierwszej rundzie turnieju w Toronto, gdzie rywalką Magdy była Kanadyjka Carol Zhao, notowana na 620. miejscu w rankingu WTA. Polka znajduje się 555 pozycji wyżej od Zhao.
Wydawało się, że ten mecz będzie przebiegał od początku do końca na korzyść Polki, ale tak się nie wydarzyło. Linette nie wykorzystała dwóch break pointów w piątym gemie, a potem dwukrotnie rzuciła rakietą przy break poincie dla Zhao. Reprezentantka gospodarzy wygrała tego seta 6:4. Linette popełniła aż 20 niewymuszonych błędów. - Nie spodziewałam się takiego obrotu spraw - zauważyła Joanna Sakowicz-Kostecka, która komentowała to spotkanie w Canal+ Sport.
Drugi set poszedł już Linette dużo lepiej. Polka bez trudu utrzymywała swoje podanie, a także dwukrotnie przełamała Zhao. Po pięciu gemach na korcie pojawiła się fizjoterapeutka, w związku z problemami mięśniowymi Kanadyjki. Linette wygrała drugiego seta 6:1. Od razu była widoczna różnica w grze Magdy - zaledwie cztery niewymuszone błędy i osiem uderzeń kończących. Poza tym Linette miała 68 proc. skuteczności przy grze pierwszym podaniem.
W trzecim secie mieliśmy festiwal przełamań. Na samym początku seta żadna z tenisistek nie była w stanie utrzymać własnego podania, ale potem Linette objęła prowadzenie 3:1 z przewagą przełamania. Następnie Polka nie wykorzystała aż czterech break pointów przy dwóch gemach serwisowych Zhao. Tenisistka z Kanady doprowadziła do remisu 4:4, ale potem znów nie utrzymała swojego serwisu. Zatem finalnie Linette wygrała tego seta 6:4.
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Linette awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zagra z Amerykanką Ivą Jović. Linette grała z nią trzykrotnie i do tej pory ani razu nie znalazła na nią sposobu. W tym sezonie Jović pokonywała Linette w ćwierćfinale turnieju w Hobart (6:3, 6:7, 6:2), a także w drugiej rundzie turnieju w Madrycie (6:4, 6:1).