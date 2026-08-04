Tak Linette zagrała z 620. tenisistką świata w Toronto. Zaczęło się fatalnie

Magda Linette nie była w najwyższej formie w ostatnich tygodniach. Reprezentantka Polski notowała serię czterech meczów bez wygranej, która zaczęła się w połowie czerwca w meczu z Barborą Krejcikovą w s'Hertogenbosch (3:6, 6:7). Potem Linette przegrywała z Mirrą Andriejewą (Wimbledon, 5:7, 4:6), Maią Hontamą (Ateny, 4:6, 5:7) i Leylah Fernandez (Waszyngton, 1:6, 4:6). Szansa na przełamanie pojawiła się w pierwszej rundzie turnieju w Toronto, gdzie rywalką Magdy była Kanadyjka Carol Zhao, notowana na 620. miejscu w rankingu WTA. Polka znajduje się 555 pozycji wyżej od Zhao.

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Wydawało się, że ten mecz będzie przebiegał od początku do końca na korzyść Polki, ale tak się nie wydarzyło. Linette nie wykorzystała dwóch break pointów w piątym gemie, a potem dwukrotnie rzuciła rakietą przy break poincie dla Zhao. Reprezentantka gospodarzy wygrała tego seta 6:4. Linette popełniła aż 20 niewymuszonych błędów. - Nie spodziewałam się takiego obrotu spraw - zauważyła Joanna Sakowicz-Kostecka, która komentowała to spotkanie w Canal+ Sport.

Drugi set poszedł już Linette dużo lepiej. Polka bez trudu utrzymywała swoje podanie, a także dwukrotnie przełamała Zhao. Po pięciu gemach na korcie pojawiła się fizjoterapeutka, w związku z problemami mięśniowymi Kanadyjki. Linette wygrała drugiego seta 6:1. Od razu była widoczna różnica w grze Magdy - zaledwie cztery niewymuszone błędy i osiem uderzeń kończących. Poza tym Linette miała 68 proc. skuteczności przy grze pierwszym podaniem.

W trzecim secie mieliśmy festiwal przełamań. Na samym początku seta żadna z tenisistek nie była w stanie utrzymać własnego podania, ale potem Linette objęła prowadzenie 3:1 z przewagą przełamania. Następnie Polka nie wykorzystała aż czterech break pointów przy dwóch gemach serwisowych Zhao. Tenisistka z Kanady doprowadziła do remisu 4:4, ale potem znów nie utrzymała swojego serwisu. Zatem finalnie Linette wygrała tego seta 6:4.

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Linette awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zagra z Amerykanką Ivą Jović. Linette grała z nią trzykrotnie i do tej pory ani razu nie znalazła na nią sposobu. W tym sezonie Jović pokonywała Linette w ćwierćfinale turnieju w Hobart (6:3, 6:7, 6:2), a także w drugiej rundzie turnieju w Madrycie (6:4, 6:1).